한투운용 ACE 애플밸류체인액티브 ETF, 상장 이후 수익률 80% 돌파

액티브 성과 지표 우수

최근 1년 샤프지수 1.83·적중률 62%

AI 생태계 변화 맞춰 포트폴리오 재편

한국투자신탁운용은 ACE 애플밸류체인액티브 상장지수펀드(ETF)가 상장 이후 누적수익률 80%를 돌파했다고 27일 밝혔다.

펀드평가사 에프엔가이드에 따르면 전날 종가 기준 ACE 애플밸류체인액티브 ETF의 상장 후 수익률은 83.06%에 달한다. 동기간 나스닥에 상장된 애플(AAPL) 단일 종목 주가 상승률은 약 28.12%다.

최근 1년 수익률은 74.99%로 비교 지수(BM) 대비 50.2%포인트 높은 성과를 보였다. 6개월 및 연초 이후 수익률은 각각 59.69%, 24.04%로, BM 대비 각각 43.57%포인트, 19.25%포인트 이상의 초과 성과를 달성했다.

액티브 운용의 성과를 측정하는 지표도 우수하다. 최근 1년 기준 샤프지수는 1.83으로 비교 지수 1.56을 웃돌며 동일 변동성 대비 높은 효율을 보였다. 시장 수익률 대비 추가 성과를 나타내는 젠슨 알파(Jensen's Alpha)는 12.74를, 추적오차 대비 초과 성과를 확인하는 정보 비율(Information Ratio)은 0.43을 기록하며 안정적인 운용 능력을 입증했다.

최근 1년 적중률(Hit Ratio)은 62%를 기록했다. Hit Ratio는 1년 중 BM에 대비해 초과 성과를 낸 비율을 의미하는 것으로, 62%의 초과 성과 확률은 꾸준하고 효과적인 운용 성과로 해석할 수 있다.

ACE 애플밸류체인액티브 ETF의 높은 성과는 애플의 우수한 실적과 반도체, 광통신 등 애플 핵심 공급망 종목들의 강세가 주효했다. 애플은 아이폰 17시리즈의 높은 인기로 최근 회계연도 1분기(10~12월) 매출 1437억700만달러(약 206조원)라는 사상 최대 실적을 달성했다고 공시한 바 있다. 메모리 및 파운드리 대형주와 광통신, 부품, 후공정, 전장부품 등을 담당하는 밸류체인 내 핵심 기업의 주가 상승 또한 수익률 성과를 뒷받침했다.

오는 3월 첫째 주로 예정된 애플 신제품 발표 이벤트에서 아이폰 17e의 공개 가능성이 높아진 가운데, 애플은 제품 가격을 동결하면서도 플래그십급 AP와 맥세이프 기능을 탑재해 가성비 위주의 모델 교체 수요를 자극할 것으로 전망된다. 특히 고성능 AP 채택에 따른 반도체 및 주요 부품 단가 상승효과가 예상되며 애플 공급망 기업 전반의 향후 실적 개선 역시 전망되고 있다.

운용역인 이성훈 한국투자신탁운용 글로벌전략운용부 책임은 "ACE 애플밸류체인액티브 ETF는 글로벌 시총 상위 기업인 애플과 한미일 핵심 부품 및 장비 생태계에 한 번에 투자할 수 있는 효율적인 수단"이라며 "애플 밸류체인 편입 기업들은 장기 공급계약과 반복적 주문을 통해 높은 실적 가시성을 확보하며 주가 재평가가 동시에 진행되는 효과를 누리고 있다"고 말했다.





이어 "최근에는 시리(Siri) 기능에 구글 제미나이 통합을 결정한 알파벳과 애플 실리콘칩 테스트 장비 공급업체 등을 편입하며 하드웨어와 AI 소프트웨어 협력 영역까지 투자 범위를 확장했다"며 "애플 제품 경쟁력 강화와 공급망 재편 흐름에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 리밸런싱을 완료했다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

