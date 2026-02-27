소진공, 임직원들과 청렴 소통·정책 실행 강화 워크숍

지역 본부장 등 110여명 참석

소상공인시장진흥공단은 지역 본부장, 센터장 및 중간관리자 등 110여명을 대상으로 청렴 소통 및 정책 실행력 강화를 위한 워크숍을 개최했다고 27일 밝혔다.

26일 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 청렴 소통 및 정책 실행력 강화를 위한 워크숍에서 기관장 경영방침을 전파하고 있다. 소진공

AD

이번 워크숍은 소상공인 정책 실행의 최일선에 있는 관리자들의 청렴 의식을 제고하고 올해 중점 추진 전략과 기관장 경영방침을 공유하기 위해 마련됐다.

이날 워크숍에서는 청렴 소통을 시작으로 인태연 이사장의 경영방침과 사업별 중점 추진 전략을 전파하는 시간을 가졌다. 지역 관리자들과 청렴의 현장 사례를 공유하며 지난해 국민권익위원회에서 실시한 기관 청렴도 종합 평가 결과에 대한 구체적인 개선 방안을 모색하고 심도 있는 의견을 교환했다.

이후에는 기관장의 경영방침에 기반한 ▲전통시장 및 소상공인 ▲정책연구 ▲금융 및 경영 안정 지원 등 주요 사업별 실행전략과 현안 공유를 통해 전사적으로 유기적인 협업 체계를 강화했다.





AD

인태연 소진공 이사장은 "청렴은 정책 신뢰의 출발점이며, 공단이 추진하는 모든 정책이 현장에서 실제 체감할 수 있는 성과로 이어지기 위해서는 지역본부와 센터의 정책 실행력이 무엇보다 중요하다"며 "일자리 창출, 사회적 안전망 등 공간적·생태적 가치로서의 소상공인과 지역 상권에 대한 해답을 직원들과 함께 구하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>