더본코리아 역전우동, 새마을식당 열탄불고기 올린 덮밥 출시

더본코리아는 우동·덮밥 전문점 역전우동 0410이 자사 고깃집 브랜드 새마을식당과 협업한 신메뉴 '열탄제육덮밥'을 출시했다고 27일 밝혔다. '열탄제육덮밥'은 새마을식당의 대표 메뉴인 '열탄불고기' 특제소스를 제육볶음에 접목한 덮밥 메뉴다.

역전우동 ‘열탄제육덮밥’ 신메뉴. 더본코리아 제공.

이번 신메뉴는 돼지고기 앞다리살을 사용해 식감을 살리고, 열탄불고기 특유의 달짝지근하면서도 매콤한 소스에 은은한 불향을 더한 것이 특징이다. 밥 위에 제육볶음을 올리고 파·김가루·계란후라이를 고명으로 더해 한 그릇 식사로 완성도를 높였다. 회사 측은 "기존 제육덮밥과 차별화된 풍미를 구현했다"고 설명했다.





역전우동 관계자는 "익숙한 제육덮밥에 색다른 풍미를 더하고자 새마을식당의 열탄불고기 특제소스 노하우를 접목해 역전우동만의 덮밥 메뉴로 선보이게 됐다"면서 "불향과 감칠맛이 조화를 이루는 새로운 제육덮밥을 경험해 보시길 바란다"고 전했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

