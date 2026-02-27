[날씨]전국 흐리지만, 평년보다 기온 높은 '봄날씨'

금요일인 27일 전국이 대체로 흐린 가운데 초봄 같은 날씨가 이어지겠다. 이날 오전 최저기온은 1∼9도, 낮 최고기온은 7∼15도로 예상된다. 기온은 당분간 평년보다 높겠다.

포근한 날씨를 보인 서울 종로구 광화문광장에 많은 사람들이 나와 산책을 즐기고 있다. 조용준 기자

기온이 높아지면서 얼었던 땅이 녹고 지반이 약해져 도로나 공사 현장의 지반 침하, 산사태, 낙석 등에 유의해야겠다.

낮까지 전라권과 경북권 남부, 강원 산지에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 낮부터는 부산·울산과 제주에 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 대전·충남 남부, 충북 중·남부 1㎜ 미만, 전북 1㎜ 안팎, 부산·울산·경남 5㎜ 안팎, 대구·경북 남부, 울릉도·독도 5㎜ 미만이다. 26일 늦은 밤부터 예상 강수량은 강원 동해안·산지 5㎜ 미만, 광주·전남 5㎜ 안팎이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 청정한 동풍 유입으로 전국이 '좋음' 수준으로 예상된다.





바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 서해 0.5∼2.5ｍ, 동해 1.0∼2.5ｍ, 남해 1.0∼3.5ｍ로 예상된다.





