[날씨]전국 흐리지만, 평년보다 기온 높은 '봄날씨'

금요일인 27일 전국이 대체로 흐린 가운데 초봄 같은 날씨가 이어지겠다. 이날 오전 최저기온은 1∼9도, 낮 최고기온은 7∼15도로 예상된다. 기온은 당분간 평년보다 높겠다.
기온이 높아지면서 얼었던 땅이 녹고 지반이 약해져 도로나 공사 현장의 지반 침하, 산사태, 낙석 등에 유의해야겠다.
낮까지 전라권과 경북권 남부, 강원 산지에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 낮부터는 부산·울산과 제주에 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 대전·충남 남부, 충북 중·남부 1㎜ 미만, 전북 1㎜ 안팎, 부산·울산·경남 5㎜ 안팎, 대구·경북 남부, 울릉도·독도 5㎜ 미만이다. 26일 늦은 밤부터 예상 강수량은 강원 동해안·산지 5㎜ 미만, 광주·전남 5㎜ 안팎이다.
미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 청정한 동풍 유입으로 전국이 '좋음' 수준으로 예상된다.
바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 서해 0.5∼2.5ｍ, 동해 1.0∼2.5ｍ, 남해 1.0∼3.5ｍ로 예상된다.
