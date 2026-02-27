성남시, 필리핀 GMA시 대표단에 ‘스마트도시 행정’ 전수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

필리핀 GMA시 대표단

디지털트윈·공간정보 시스템 벤치마킹

경기 성남시(시장 신상진)는 필리핀 제너럴 마리아노 알바레즈(General Mariano Alvarez, GMA)시 대표단이 공간정보 기반의 과학적 행정 의사결정 모델을 벤치마킹하기 위해 성남시를 방문했다고 27일 밝혔다.

성남시를 방문한 필리핀 GMA시 대표단과 성남시 4차산업국 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공

이번 방문은 국토교통부와 해외건설협회가 추진하는 '시장개척 프로젝트 지원사업'의 일환으로, GMA시는 공간정보시스템을 행정 전반에 활용하고 있는 성남시의 운영 사례를 직접 확인하고 정책 적용 가능성을 모색하기 위해 방문을 요청했다.

제너럴 마리아노 알바레즈(GMA)시는 필리핀 카비테주(Cavite Province)에 위치한 도시로, 메트로 마닐라 인접 지역에 자리한 대표적인 성장 도시다. 최근 급격한 도시화에 대응하기 위해 교통, 재난관리, 도시계획 등 다양한 분야에서 디지털 기반 행정체계 도입을 추진하고 있다.

이번에 성남시를 찾은 대표단은 안젤라 파이카나 시의원을 단장으로 총 4명으로 구성됐다. 이들은 지난 26일 성남시청을 찾아 도시정보통합센터와 드론통합관제실을 견학하며, 실시간 도시 데이터 통합관리 체계를 기반으로 한 시민 안전 대응 시스템 운영 현황과 오픈소스 기반 디지털트윈 통합플랫폼을 활용한 스마트 행정 서비스 사례를 살펴봤다.

안젤라 파이카나 시의원은 "필리핀 GMA시가 지향하는 디지털트윈 및 GIS 기반의 스마트시티 모델이 이미 성남시에서 성공적으로 운영되고 있다는 점이 매우 인상 깊다"며 "이번 견학을 계기로 GMA시도 혁신적인 스마트시티로 도약할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.





성남시 관계자는 "앞으로도 과학적 행정 운영 사례를 바탕으로 해외 도시와의 교류와 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

