백악관 "트럼프, 김정은과 전제조건 없는 대화 여전히 열려 있어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 백악관은 도널드 트럼프 대통령이 집권 1기 때 3차례 만났던 김정은 북한 국무위원장과 '어떤 전제조건 없는 대화를 하는 데 여전히 열려 있다'고 26일(현지시간) 밝혔다.

연합뉴스

AD

백악관 당국자는 전날 공개된 김 위원장의 '조건부 북·미관계 개선 의향' 발언에 대한 연합뉴스의 질의에 "트럼프 대통령은 집권 1기 때 북한 지도자 김정은과 한반도를 안정화한 역사적 정상회담을 세 차례 개최했다"고 설명했다.

그러면서 "미국의 대북정책은 변함이 없다"며 "트럼프 대통령은 여전히 어떤 전제조건 없이 김정은과 대화하는 데 열려 있다"고 말했다.

백악관이 '대북정책 불변'을 언급한 것은 조건 없는 정상 간 대화 의지를 밝히는 동시에, 북한의 완전한 비핵화를 추구한다는 행정부의 기본 원칙 역시 유지되고 있음을 재확인한 것으로 해석된다.

앞서 북한이 공개한 제9차 노동당 대회 총화 보고에서 김 위원장은 핵보유국 지위를 인정하고 대북 적대시 정책을 철회할 경우 미국과 관계 개선이 가능하다는 취지로 언급했다.

김 위원장은 지난 20~21일 열린 당 대회 '사업총화 보고'에서 대미정책 기조로 '최강경 자세'를 유지하겠다고 밝히면서도 "우리 국가의 현 지위(핵보유국)를 존중하고 대조선 적대시 정책을 철회한다면 우리도 미국과 좋게 지내지 못할 이유가 없다"고 말했다.

외교가에서는 트럼프 대통령이 내달 말부터 오는 4월 초 사이 중국을 방문할 것으로 예상되는 가운데, 이를 계기로 북미 정상 간 접촉 가능성이 모색될 수 있다는 관측도 나온다.

트럼프 대통령은 집권 1기 때인 2018년 6월 싱가포르에서 첫 북·미 정상회담을 열었다. 2019년 2월 베트남 하노이에서 두 번째 정상회담을 개최했다. 같은 해 6월에는 판문점에서 김 위원장과 회동했다.





AD

싱가포르 회담에서는 '새로운 북·미관계 수립'과 '한반도 평화체제 구축' '한반도의 완전한 비핵화 노력' 등을 담은 합의문이 채택됐다. 그러나 하노이 회담에서는 비핵화 조치와 제재 완화 문제를 둘러싼 이견으로 구체적 이행 합의에 이르지 못했다. 이후 북·미 간 실질적 비핵화 협상은 사실상 중단된 상태다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>