1월 서울 주택 인허가·착공 반토막…월세 비중 역대 최고 66.8%[부동산AtoZ]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

악성 미분양은 3만가구 코앞

올해 1월 서울 주택 인허가와 착공이 모두 작년 같은 기간의 절반 이상 급감한 것으로 나타났다. 전·월세 거래 중 월세(보증부월세·반전세 포함) 비중은 역대 최고를 기록했다.

27일 국토교통부가 발표한 '1월 주택 통계'에 따르면, 전국 주택 인허가는 1만6531가구로 전년 동월 대비 26.4% 줄었다. 서울은 1226가구로 55.9% 감소했고, 인천은 95가구에 그쳐 92.9% 급감했다. 서울 아파트 인허가는 1만3702가구로, 전년 동기 대비 32.3%, 전월 대비 86.3% 급감했다.

같은 달 서울 주택 착공은 741가구로 전년 동월 대비 63.7% 줄었다. 전국 착공(1만1314가구)은 11.2% 늘었으나, 경기도(6581가구)가 대규모 택지지구 사업으로 269.1% 급증한 영향이다.

63빌딩 전망대에서 바라본 여의도 아파트 모습. 김현민 기자

AD

전국 준공은 2만2340가구로 전년동월 대비 46.5% 줄었다. 비수도권 준공(1만680가구)이 58.4% 급감하며 전체 감소를 이끌었다.

통상 인허가로부터 4~5년, 착공으로부터 2~3년이 지나야 입주 가능한 주택이 시장에 나온다. 올해 서울 입주 예정 물량은 이미 지난해의 절반 수준인 1만6000여가구로 줄어든 상태다. 이처럼 공급 선행지표 감소가 지속되면서 2028~2029년 신규 입주 부족이 현실화할 수 있다는 우려가 나온다.

1월 말 전국 미분양은 6만6576가구로 전월 대비 사실상 보합이었다. 그러나 준공 후 미분양은 2만9555가구로 전월 대비 3.2%(914가구) 늘며 3만가구 돌파를 눈앞에 뒀다. 준공 후 미분양은 아파트가 완공된 뒤에도 팔리지 않은 물량으로 '악성 미분양'으로 불린다. 전체 미분양 대비 악성 비중은 44.4%까지 높아졌다.

수도권 미분양은 1만7881가구로 전월 대비 12.6% 급증했다. 인천이 1927가구에서 3987가구로 한 달 만에 두 배(106.9%) 넘게 늘어난 것이 주된 원인이다. 비수도권에서는 부산·경남·경북·대구 등에서 준공 후 미분양이 각각 3000가구를 넘겼다.

전국 1월 주택건설실적. 국토교통부

전국 매매거래량(6만1450건)은 전월 대비 2.3% 줄었지만 서울 아파트 매매(5945건)는 22.0% 늘었다. 5년 평균 1월 거래량의 두 배를 넘긴 수치다. 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 매수를 서두르는 수요가 몰린 것으로 풀이된다.

강북권(20.4%↑)이 강남권(3.4%↑)을 크게 앞질렀는데, 토지거래허가구역으로 묶인 강남3구·용산구 대신 중저가 강북 아파트로 매수세가 쏠린 것으로 보인다.

1월 전·월세 거래 25만3410건 중 월세(보증부월세·반전세 포함) 비중은 66.8%로 역대 최고를 기록했다. 2022년 1월(45.6%)과 비교하면 4년 만에 20%포인트 넘게 뛴 것이다.





AD

정부는 2030년까지 수도권에 135만가구를 착공하겠다는 계획을 내놨지만, 실제 입주까지는 수년이 걸려 당장의 공급 공백을 메우기에는 역부족이라는 지적이 나온다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>