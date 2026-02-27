중기부, 혁신바우처 2차 사업 참여할 지역 中企 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역특화 프로젝트 연계형 등 3가지 유형

전국 148억원 규모 지원

중소벤처기업부는 지역산업과 지역기업의 경쟁력을 강화를 위해 올해 '중소기업 혁신바우처 지원사업' 2차 참여기업을 모집한다고 27일 밝혔다.

이번 공고는 혁신바우처 사업의 5개 유형 중 '지역 성장바우처' 유형의 수요 기업을 모집하기 위한 것으로, 오는 3월 13일까지 신청받는다. 중기부는 평가를 거쳐 선정된 기업에 컨설팅·기술지원·마케팅 등 3개 분야에 활용할 수 있는 바우처를 최대 5000만원까지 지급하며 전국 148억원 규모로 지원할 계획이다.

지역 성장바우처는 지원 대상에 따라 3가지 유형으로 구분된다. 레전드 50+ 프로젝트 참여 기업 '지역특화 연계형'(100억원), 지역의 전통 제조업체 '지역 자율형'(25억4000만원), 기업가형 소상공인 육성사업 참여기업 지역 '소공인 성장형'(22억6000만원)이 주요 대상이다.

첫 번째 지역특화 프로젝트 연계형 바우처는 중기부의 대표적인 지역 중소기업 성장 모델인 '레전드 50+ 프로젝트'의 참여 기업이 대상이며 100억원 규모로 지원할 계획이다. 현장 평가를 면제하는 간소화된 절차로 지원받을 수 있다.

두 번째 지역 자율형 바우처는 지역 전통 제조업과 주력산업의 회복과 경쟁력 강화를 목표로 지방중소벤처기업청(지방청)이 기획한 프로그램을 기반으로 약 25억4000만원 규모의 지원이 이뤄진다. 세부 내용은 각 지방청의 개별 공고를 통해 확인할 수 있다.

세 번째 지역 소공인 성장형 바우처는 제조설비 미비 등 기술·제품 개발 여건이 취약한 지역 소공인의 기술·제품 경쟁력 제고 및 시장진출 활성화를 목표로 올해 신규 설계된 바우처다. 기업가형 소상공인 육성사업에 참여한 기업을 대상으로 약 22억6000만원 규모의 지원이 이뤄질 예정이다.

중소기업 혁신바우처 사업은 중기부 누리집을 통해 공고될 계획이며 참여를 희망하는 기업은 혁신바우처 플랫폼 누리집을 통해 온라인 신청하면 된다.





사업과 관련된 세부적인 사항은 중소기업 통합콜센터(국번 없이 1357) 또는 중소벤처기업진흥공단 안내 콜센터(1811-3655)를 통해 문의할 수 있다.





