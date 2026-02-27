본문 바로가기
[K콩 산업]③日테노베소면 1위 '이보노이트'…수입산과 일본산 밀 적절히 조화"

세종=주상돈기자

입력2026.02.27 10:09

주력상품 '레드벨트' 일본산밀 30%·호주산밀 70% 혼합
日밀 자급률, 2010년 9% → 2024년 16%
일본 넘어 해외 시장도 공략

일본의 손으로 늘리는 '테노베' 소면은 쇠막대를 이용해 작업자가 조금씩 면을 늘리는 것이 핵심이다. 카케바키로 불리는 작업대를 이용해 작업자가 숙성된 50㎝ 길이의 면끈을 막대에 걸어 늘어트린 후 조심스럽게 점점 거리를 벌려가는 식이다. 이 과정을 거친 면끈은 처음 길이의 3배인 160㎝로 늘어난다. 아직 수분이 남아있는 면은 손으로 쥐어도 끊어지지 않을 정도의 탄력이 느껴진다.


효고현 테노베소면협동조합은 1970년부터 이같은 공정을 통해 일본 테노베 1위 '이보노이트' 소면을 만들고 있다. 효고현에서만 테노베소면 1만9080t이 생산된다. 전국 생산량의 44% 이상이 효고현에서 만들어진다.


[K콩 산업]③日테노베소면 1위 '이보노이트'…수입산과 일본산 밀 적절히 조화" 테노베소면협동조합에서 운영하는 박물관에서 작업자가 소면을 만드는 과정을 보여주고 있다. 주상돈 기자
지난달 26일 오사카 시내에서 차로 약 1시간30분을 이동해 효고현 테노베소면협동조합을 찾았다. 사무실에서 만난 다카하시 카즈요시 협동조합 과장은 수입산 밀과 국산(일본) 밀의 적절한 조화를 강조했다. 그는 "생산량의 80%를 차지하는 주력 제품인 '레드벨트' 소면은 일본산 밀 30%에 호주산 밀 70%를 섞어 만든다"며 "호주산만 사용하면 특유의 고소한 맛을 내기 어렵고, 일본산 밀만 사용하면 식감 유지가 어렵고, 가격이 너무 비싸지는 것은 물론 충분한 밀을 공급받기 어렵기 때문"이라고 말했다.


일본도 한국처럼 밀 자급률이 낮은 상황이다. 농림수산성 통계를 보면 2024년 밀 자급률은 16% 수준이다. 다만 일본은 2010년 기록한 9%를 저점으로 꾸준히 자급률이 높아지고 있다. 같은 기간 한국의 밀 자급률은 1.7%에서 1.5%로 되레 줄었다.


다카하시 과장은 "일본산 밀을 더 사용하고 싶지만, 재배에 필요한 인건비 상승과 인력 부족, 수입산 대비 높은 원가 등 탓에 쉽지 않은 상황"이라며 "주력 제품은 호주산과 국산밀을 섞어 쓰는 대신 홋카이도 지역의 밀로만 생산한 소면도 만들어 판매하고 있는데 인기가 높다"고 설명했다.


[K콩 산업]③日테노베소면 1위 '이보노이트'…수입산과 일본산 밀 적절히 조화" 다카하시 카즈요시 테노베소면협동조합 과장이 이보노이트 소면에 대해 설명하고 있다. 주상돈 기자


테노베소면협동조합의 이보노이트는 소면을 묶는 띠지 색에 따라 검은색은 특급, 빨간색은 상급, 남색·녹색·하늘색 등 나머지 색의 띠는 일반등급으로 구분한다. 대표 제품인 레드벨트(300g)는 마트에서 약 368엔(약 3400원)에 판매된다. 쿠로카와 토모코 영업부 기획과 과장보좌는 "일본 소면 시장 내에서 중상 수준의 가격대로, 수작업 방식의 테노베소면 특성상 기계면 대비 가격은 다소 높은 편"이라며 "품질 측면에서는 이보노이트가 단연 경쟁력을 가지고 있어 소비자들이 즐겨 찾는다"고 말했다.


테노베조합은 까다로운 기준에 부합하는 밀을 조달받아 인근에 위치한 타츠노시와 히메지시, 시소시 등의 380개 생산농가(업체)에 밀가루를 공급한다. 이들이 생산한 소면은 전량 조합이 매수해 이보노이트 브랜드로 전국에 유통된다. 이를 통해 지난해 1~10월 매출액 169억엔(약 1546억원)을 기록했다.


[K콩 산업]③日테노베소면 1위 '이보노이트'…수입산과 일본산 밀 적절히 조화" 테노베소면협동조합이 운영하는 소면 박물관 외부 전경. 주상돈 기자

테노베조합은 박물관도 운영하고 있다. 방문객들은 직접 손으로 늘려 면을 만들고, 이보노이트제품을 구매할 수 있다. 한쪽에는 일본식 간장인 쯔유에 이보노이트 소면을 찍어 먹는 음식 등도 판매한다. 테노베소면을 직접 만들고 맛볼 수 있는 체험형 박물관인 셈이다. 박물관 직원은 "날씨가 좋은 봄과 가을에는 박물관을 찾은 방문객이 많다"며 "방문객을 태운 버스가 주차장에 가득 찰 정도"라고 귀띔했다.


수출도 적극적으로 나서고 있다. 연간 수출물량은 90t으로 아직 적지만 증가세를 보이고 있다고 했다. 수출 담당자인 아마카와 아키라 영업부 과장은 "일본계 미국인이 많이 사는 미국 서부 연안 지역을 중심으로 미국에 가장 많이 수출하고 있고, 베트남과도 수출 협의를 하고 있다"며 "최근엔 한국으로의 수출이 증가하는 추세인데 한국의 대형마트와 온라인 쇼핑몰을 통해 이보노이트 소면이 판매되고 있다"고 말했다.




효고(일본)=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

