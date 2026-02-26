기업 몰린 충남, 김태흠지사 5000억 투자 유치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14개 기업과 협약…526명 신규 고용 기대

김태흠 충남지사

충남도가 14개 기업으로부터 5000억 원이 넘는 투자를 이끌어내며 지역 산업 경쟁력 강화의 기반을 확보했다.

김태흠 충남지사는 26일 도청 대회의실에서 6개 시군 단체장·부단체장과 이동주 성창오토텍 대표 등 14개 기업 대표와 투자협약을 체결했다.

협약에 따라 기업들은 오는 2029년까지 6개 시군 산업단지 등 50만64㎡ 부지에 총 5090억 원을 투자해 생산시설을 신·증설하거나 이전할 계획이다. 신규 고용 창출 인원은 526명에 이를 전망이다.

천안 북부BIT일반산단에는 성창오토텍, 하이쎄미코, 아라, 영풍유통 등 4개 기업이 생산시설을 신·증설한다. 성환과 입장에는 햇살식품과 오투바이오가 각각 공장 신설과 이전을 추진한다.

아산에는 경동원이 1914억 원을 투자해 생산시설을 확장하며, 계룡에는 AI 의료기기 업체 나노소프트가 공장을 이전한다.

서천 장항국가생태산단에는 오피렉스가, 홍성에는 수천중공업이 공장을 신설한다. 내포 도시첨단산단에는 월산이앤씨와 탑바이오메티칼이 각각 생산시설 신설과 이전을 추진한다.

예산에서는 한민에코텍과 퓨릿이 신소재 및 반도체 케미칼 공장을 신설할 예정이다.

도는 이번 투자로 생산 유발 8204억 원, 부가가치 유발 3113억 원, 고용 유발 1974명 등의 경제 효과가 발생할 것으로 분석했다.





김 지사는 "기업이 투자하면 반드시 성공할 수 있는 환경을 조성하겠다"며 "벤처투자펀드와 정책자금 지원, R&D 연계 체계를 통해 충남의 지속 가능한 경제 성장을 견인하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

