본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

한화오션, 천막농성 갈등 … 직접 단체교섭·성과급 지급 등 이견

영남취재본부 이세령기자

입력2026.02.26 20:44

시계아이콘01분 12초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

470억원 규모 손해배상 소송을 취하하고 상생 협약을 맺는 등 갈등을 봉합하고 미래로 나아가겠다던 한화오션 노사 관계가 단체교섭과 성과급 지급 등을 놓고 다시 삐걱대고 있다.


전국금속노동조합 경남지부 거제통영고성조선하청지회, 웰리브지회는 26일 오후 한화오션 서문 앞에서 사측 규탄 기자회견을 열었다.


한화오션, 천막농성 갈등 … 직접 단체교섭·성과급 지급 등 이견 전국금속노동조합 경남지부 거제통영고성조선하청지회, 웰리브지회가 한화오션 서문 앞에서 공동투쟁 선포 기자회견을 하고 있다. 금속노조 경남지부 제공
AD

노조는 "하청 노동자의 실질적 사용자로 단체교섭 의무가 있는 한화오션은 여전히 금속노조 웰리브지회, 거통고조선하청지회와 단체교섭을 거부하고 있다"며 "대한민국 입법부, 사법부, 행정부의 결정을 모두 무시하고 노동자들이 20년 넘게 싸워서 개정한 노동조합법을 휴짓조각으로 만들고 있다"라고 했다.


또 "조선업 초호황의 성과를 톡톡히 누리면서 사용자의 책임은 회피하고 있다"라며 "한화오션의 불법과 부당노동행위를 더는 용납할 수 없다"고 했다.


이들은 "한화오션은 원하청 동일 비율 성과급 지급이라 했지만 한화오션의 의식주를 책임지는 웰리브 노동자들은 성과급을 받지 못했다"며 "옥포공영이란 이름으로 1982년부터 한화오션 노동자의 복지를 책임져 온 회사를 사외업체란 핑계로 성과급 지급에서 배제하지 말라"고 요구했다.


앞서 금속노조 웰리브지회와 거통고하청지회는 지난 25일 오후 5시부터 한화오션 사내 선각삼거리에서 이와 같은 요구를 내세우며 천막농성을 벌이고 있다.


한화오션, 천막농성 갈등 … 직접 단체교섭·성과급 지급 등 이견 전국금속노동조합 경남지부 거제통영고성조선하청지회, 웰리브지회가 한화오션 사내 선각삼거리에서 천막 농성을 벌이고 있다. 금속노조 경남지부 제공

이에 한화오션은 노조 측의 천막농성이 한화오션의 시설관리권을 침해하고 안전사고를 유발한다며 즉시 철거를 요구하고 나섰다.


한화오션은 "그간 여러 차례 공문을 통해 조합활동과 쟁의행위 시 생산시설 출입, 점거 등에 있어 관련 법률과 기본 원칙이 지켜질 수 있도록 요청했는데도 거통고하청지회와 웰리브지회는 작업장 앞에 무단으로 천막을 설치해 작업장을 불법 점거하고 있다"고 했다.


현재 노조의 천막 농성 장소는 트랜스포터 등 대형 운반 장비의 이동 경로이자, 출퇴근 시 서문을 통해 출입하는 차량과 작업자들의 이동이 다수 이뤄지는 곳으로 전해졌다.


한화오션은 "농성 장소는 사측의 시설관리권을 침해하고 업무를 방해할 뿐만 아니라, 중대하고 심각한 안전사고의 위험을 초래할 위험이 크다"라며 "천막을 신속히 철거하고 사업장의 중대한 안전사고 위험을 미리 방지하는 데 협조해 달라"고 했다.


아울러 개정 노조법 시행 전 단체교섭 참여 요구에 대해서는 "개정법 시행 이후 법에 따라 진행할 사안"이라며 "관련 법령에 따라 성실하게 대응하겠다"고 밝혔다.


웰리브 소속 조합원에게 동률의 성과급을 지급하라는 요구에는 "웰리브는 사내에서 직접 생산에 관여하지 않는 독립된 사업을 영위하는 법인으로, 생산 실적에 대한 기여를 바탕으로 지급되는 성과급을 주는 것은 부당하다"라고 선을 그었다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한화오션은 "거통고조선하청지회와 웰리브지회는 무단으로 설치한 천막을 즉시 철거해 한화오션 사업장에서 근무하는 모든 동료의 안전권을 보장할 수 있도록 적극적으로 협조해 달라"고 재차 요청했다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

이시각 랭킹 뉴스

22:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기