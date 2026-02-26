대한핸드볼협회 정기 대의원총회 "K핸드볼 경쟁력 회복 총력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한핸드볼협회가 26일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 '2026 정기 대의원총회'를 열고 국가대표팀의 경쟁력 강화 방안에 대해 집중 논의했다고 밝혔다.

이날 총회에는 곽노정 대한핸드볼협회장 겸 SK하이닉스 대표이사 사장을 비롯해 서울, 경기, 부산 등 전국 시도핸드볼협회장, 남자 국가대표팀 조영신 감독, 여자 대표팀 이계청 감독 등 국내 주요 핸드볼인들이 참석했다.

참석자들은 오는 9월 열리는 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 국가대표팀의 전력을 빠르게 끌어올려, 과거 국제대회를 제패하며 국민에게 감동을 전했던 K핸드볼의 위상을 회복하자는 데 뜻을 모았다.

곽노정 대한핸드볼협회 회장이 26일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 '2025 정기 대의원총회'에서 의사 발언을 하고 있다. 대한핸드볼협회

협회는 현재 우리 대표팀이 하드웨어와 소프트웨어 양측면에서 경쟁력 보강이 시급한 시점이라 판단하고, 크게 세 가지 방향으로 경쟁력 강화방안을 도출했다.

우선 하드웨어 측면에서 부상 등 사유로 핵심선수들이 대표팀에 들어오지 못하는 일이 없도록 선수 소집 프로세스 정비 및 각 구단 협조체계 강화, 협회 의무위원회의 전담 의료지원 등 최적의 시스템을 구축해 '최강 전력 국가대표팀'을 구성하기로 했다. 또 일본, 중동 등 아시아권 경쟁국들의 전력을 분석하는 전문 팀을 구성하고 관련 데이터 확보 역량을 보완하기로 했다.

소프트웨어 측면에서는 K핸드볼만의 '불굴(不屈) DNA'를 복원하기 위해 멘탈 트레이닝과 체력 보강에 힘을 쏟기로 했다.

총회에 참석한 전국 시도핸드볼협회장들 역시 국가대표 경쟁력 강화가 최우선 과제라는 데 공감하며, 각 시도 차원에서 저변 확대와 지역 연고 H리그 팀 우수선수들의 국가대표팀 소집 협조 등에 힘을 보태기로 했다.





곽노정 협회장은 "K핸드볼의 국제 경쟁력 강화와 재도약을 위해 전국 핸드볼인이 원팀으로 힘을 결집해 나갈 것"이라며 "이와 함께 앞으로 스포츠토토 진입, 한일 통합리그와 같은 국제협력 등 여러 과제에 도전하며, 우리 핸드볼이 국민께 감동을 전하고 지지와 성원을 받는 스포츠가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

