혜은이의 '피노키오' 작곡가 김용년 별세…향년 82세

'향수'·'킬리만자로의 표범' 등 편곡

혜은이의 '피노키오'를 작곡하고 조용필의 '킬리만자로의 표범' 등 1980년대 히트곡 다수를 편곡한 김용년 작곡가가 25일 별세했다. 향년 82세다.

김용년 작곡가. 김용년 유족 제공

26일 박성서 대중음악평론가 등에 따르면 김용년은 전날 오후 한국음악저작권협회 총회에 참석한 뒤 귀가하던 중 자택 근처에서 갑작스러운 호흡 곤란으로 쓰러졌다. 이후 병원으로 옮겨졌으나 끝내 회복하지 못했다.

1944년 서울에서 태어난 고인은 1969년 8월 베트남 주둔 미군 쇼 공연을 위해 조직한 6인조 록밴드 롤링식스에서 오르간 연주자로 활동을 시작했다. 이후 록밴드 비블루를 거쳐 1972년 5인조 그룹 조커스에 건반 연주자로 합류했다.

김 작곡가는 1980년대 들어 본격적으로 편곡 활동에 매진했다. 이동원과 박인수의 '향수', 최진희의 '사랑의 미로', 임주리의 '립스틱 짙게 바르고' 등 스타 작곡가 김희갑이 만든 히트곡 다수의 편곡을 맡았다. 김수희의 '남행열차', 태진아의 '옥경이', 설운도의 '잃어버린 30년' 등도 고인의 손을 거쳤다.

고인은 일평생 작사, 작곡, 편곡 등 총 3700곡을 작업했다. 작곡가로서 활동할 때는 김남균이라는 예명을 사용했다. '피노키오'를 비롯해 박인수와 이수용의 '사랑의 테마', 유익종의 '추억의 안단테' 등을 작곡했다.





유족으로는 배우자 김지원씨와 자녀 김동건·민지씨가 있다. 빈소는 삼성서울병원 장례식장 14호에 마련했다. 발인은 28일 오전 7시다.





