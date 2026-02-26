시간선택제노조 "주 40시간 근무 범위 확대 막지 말라" 인사혁신처장 규탄

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시간비례 차등 보수…구조적 차별 방치

한국노총 전국시간선택제공무원노동조합(위원장 정성혜)은 26일 오후 세종시 인사혁신처 앞에서 기자회견을 열고 최동석 인사혁신처장이 생애주기 변화에 따른 시간선택제 공무원의 주 40시간 근무 확대를 가로막고 있다고 규탄했다.

시간선택제노조가 26일 인사혁신처 앞에서 생애주기 변화에 따른 주 40시간 근무시간 범위 확대 촉구 기자회견을 벌이고 있는 모습. 시간선택제노조 제공.

시간선택제노조는 이날 '생애주기 변화에 따른 주 40시간 근무시간 범위 확대 촉구' 서한을 인사혁신처에 전달했다. 노조 측은 현재 전국에 3500여명의 시간선택제 채용공무원이 주 35시간이라는 근무시간 상한 때문에 역량을 충분히 발휘하지 못하고 있다며, 별도의 신규 채용 없이도 이들을 즉시 주 40시간 근무 체계로 전환할 수 있다고 주장했다.

정성혜 위원장은 "최동석 처장이 시간선택제 근무자의 30%가 본인이 원해서 주 20시간을 하고 있다고 잘못 알고 있는 것 같다"고 지적했다. 그는 "2019년 인사혁신처가 임용권자의 근무시간 강제 변경을 허용하도록 공무원 임용규칙을 개정한 이후 주 35시간 근무자를 임용권자가 강제로 주 20시간으로 축소한 사례가 발생했다"며 "여러 차례 개선을 요청했으나 묵살당했다"고 밝혔다.

노조는 시간선택제 채용공무원 제도가 도입 당시부터 구조적 한계를 안고 있었다고 비판했다. 2014년 박근혜 정부가 고용률 70% 목표 달성에 급급해 전일제와의 상호 전환이 불가능한 '정년까지 단시간 고정' 구조로 설계했다는 것이다. 영국·네덜란드 등 해외 사례와 달리 생애주기에 맞춰 근무시간을 유연하게 바꿀 수 없어 제도 출범 이후 현재는 연간 1~2명 채용에 그치는 실패한 제도로 전락했다고 노조는 지적했다.

김진식 사무총장은 "시간선택제 채용공무원은 공개·경력경쟁 시험을 통과한 일반직 공무원"이라며 "숫자 맞추기용 제도의 실패를 이들에게 떠넘기는 행정은 정당화될 수 없다"고 말했다.





한편 지난 5일 국회 행정안전위원회 업무보고에서 박정현 의원(더불어민주당·대전 대덕구)은 지난해 국정감사에서 요구한 시간선택제 제도 폐지 및 대책 마련에 대해 인사혁신처가 구체적 대안을 내놓지 않고 있다고 질타한 바 있다. 최동석 처장은 당시 "20시간 근무자가 30% 존재해 제도 폐지는 사실상 어렵다"고 답한 것으로 알려졌다.





