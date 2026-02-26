아이디어스, '국제 여성의 날' 캠페인 실시

여성 창작자 3인 인터뷰 콘텐츠 공개

아이디어스는 3월 8일 국제 여성의 날을 맞아 '여자들의 손은 멈추지 않는다' 캠페인을 진행한다고 26일 밝혔다.

같은 달 12일까지 진행되는 이번 캠페인은 주체적으로 자신의 삶을 빚는 여성 작가들의 창작 활동을 조명하기 위한 취지로 기획됐다.

아이디어스는 3월 8일 국제 여성의 날을 맞아 '여자들의 손은 멈추지 않는다' 캠페인을 진행한다고 26일 밝혔다. 아이디어스

AD

이번 캠페인에서는 ▲아이디어스 앱·웹 여성의 날 이벤트 페이지에서 응원 댓글 작성 시 적립금 100% 지급 ▲4만원 이상 구매 시 3000원 할인 쿠폰 제공 ▲디플러스(d+) 멤버십 회원 대상 최대 10% 할인 등 혜택을 제공한다.

아이디어스는 이와 함께 멈추지 않고 자신의 길을 개척한 여성 작가 3인의 인터뷰 콘텐츠를 공개했다. ▲50년 경력의 전통 자개 명장 '진주쉘' ▲아픔을 이겨내고 다시 날아오른 '세날다' ▲K힙의 새로운 패러다임을 연 '힙서리' 등의 도전기와 동료 창작자들에게 전하는 응원 메시지를 담았다.





AD

아이디어스는 앞으로 다양한 여성 창작자를 소개하고, 창작 활동을 안정적으로 이어갈 수 있도록 지원을 확대할 계획이다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>