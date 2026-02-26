아이디어스, '국제 여성의 날' 캠페인 실시

여성 창작자 3인 인터뷰 콘텐츠 공개
아이디어스는 3월 8일 국제 여성의 날을 맞아 '여자들의 손은 멈추지 않는다' 캠페인을 진행한다고 26일 밝혔다.
같은 달 12일까지 진행되는 이번 캠페인은 주체적으로 자신의 삶을 빚는 여성 작가들의 창작 활동을 조명하기 위한 취지로 기획됐다.
이번 캠페인에서는 ▲아이디어스 앱·웹 여성의 날 이벤트 페이지에서 응원 댓글 작성 시 적립금 100% 지급 ▲4만원 이상 구매 시 3000원 할인 쿠폰 제공 ▲디플러스(d+) 멤버십 회원 대상 최대 10% 할인 등 혜택을 제공한다.
아이디어스는 이와 함께 멈추지 않고 자신의 길을 개척한 여성 작가 3인의 인터뷰 콘텐츠를 공개했다. ▲50년 경력의 전통 자개 명장 '진주쉘' ▲아픔을 이겨내고 다시 날아오른 '세날다' ▲K힙의 새로운 패러다임을 연 '힙서리' 등의 도전기와 동료 창작자들에게 전하는 응원 메시지를 담았다.
아이디어스는 앞으로 다양한 여성 창작자를 소개하고, 창작 활동을 안정적으로 이어갈 수 있도록 지원을 확대할 계획이다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
