서울 북창동 상가건물서 화재…소방당국 진화 중

26일 오후 서울 중구 북창동 상가 건물에서 화재가 발생해 소방 당국이 진화 작업에 나섰다.

연합뉴스 취재를 종합하면 중부소방서는 이날 오후 6시 22분께 북창동의 한 상가건물 2층에서 회색 연기가 난다는 신고를 접수했다.





소방 당국은 인원과 장비를 투입해 진화 작업 중이다.

26일 오후 6시 22분께 서울 중구에서 화재가 발생했다. 독자제공.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

