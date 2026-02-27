합성생물학 국가전략 첫발…정부, '제1차 육성 기본계획' 수립 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4월 '합성생물학 육성법' 시행 앞두고 범부처 최상위 법정계획 마련

기술·산업·인력·규제·국제협력 5대 축 중심 중장기 전략 수립

정부가 합성생물학을 국가 전략기술로 육성하기 위한 첫 법정 기본계획 수립에 착수했다. 오는 4월 23일 시행되는 '합성생물학 육성법'에 따른 범부처 최상위 중장기 계획으로, 디지털 기술과 결합한 바이오제조 혁신 전략을 본격화한다는 구상이다.

과학기술정보통신부는 27일 '제1차 합성생물학 육성 기본계획' 수립을 위한 착수(Kick-off) 회의를 개최했다고 밝혔다. 이번 기본계획은 합성생물학 분야 최초의 법정 종합계획으로, 정부 차원의 비전과 정책 방향을 제시하는 청사진이 될 전망이다.

합성생물학은 생명체의 유전자·세포·생체 시스템을 설계·재구성하는 기술로, 인공지능(AI)·빅데이터와 결합해 바이오의약품, 친환경 소재, 식량·에너지 분야 등 다양한 산업에 활용되는 차세대 핵심 기술이다. 글로벌 주요국도 국가 전략 차원에서 집중 투자에 나서고 있다.

정부는 법 시행 이전부터 기본계획 수립을 선제적으로 추진해 정책 공백을 최소화하고, 범정부 차원의 일관된 육성 전략을 마련할 방침이다. 이를 위해 기술, 산업·활용, 인력·인프라, 제도·규제, 국제협력 등 5개 분과를 중심으로 세부 전략을 구체화할 계획이다.

과기정통부는 기본계획 수립을 위해 산·학·연 전문가로 구성된 수립위원회를 출범시켰다. 위원장은 김동명 충남대학교 교수(제32대 한국생물공학회장)가 맡았으며, 김일권 ㈜에이티삼일바이오 대표, 김하성 국가바이오파운드리사업단 본부장 등 산업·연구·인프라 전문가들이 참여한다.

회의에서는 기본계획 수립 방향과 글로벌 동향이 공유됐으며, 이어진 분과별 논의에서 기술 경쟁력 확보, 산업화 촉진, 안전관리 체계 구축 방안 등이 중점적으로 다뤄졌다.





오대현 과기정통부 미래전략기술정책관은 "기술혁신을 촉진하는 동시에 안전관리 기반을 촘촘히 갖추는 것이 합성생물학 정책의 핵심"이라며 "관계부처와 산·학·연이 협력해 현장에서 작동하는 기본계획을 마련하겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

