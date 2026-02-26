정부 압박에 CJ, 밀가루 가격 또 내렸다…빵값도 줄줄이 인하(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공정위 "10%는 내려야" 발언 이후 추가 인하

파리바게뜨·뚜레쥬르 빵·케이크 가격 인하

대통령 "소비자에 혜택 돌아가야" 언급 이틀 만



정부의 물가 안정 압박이 제당·제분업계를 넘어 제빵업계로 확산하고 있다. CJ제일제당이 밀가루 가격을 추가 인하하기로 한 가운데 베이커리 프랜차이즈도 빵값을 내리고 나섰다. 원재료 가격 인하가 최종 소비자 가격으로 이어지는 첫 사례라는 점에서 주목된다.

CJ제일제당은 26일 밀가루 제품 가격을 평균 5% 추가 인하한다고 밝혔다. 지난달 초 업소용 제품을 평균 4%, 이달 초 소비자용 제품을 5.5% 내린 데 이은 후속 조치다. 한 달 사이 두 차례 가격을 낮춘 것으로, 업계에선 "이례적"이라는 평가다.

AD

회사 관계자는 "어려운 경영 여건이지만 정부의 물가 안정 기조에 적극 동참하기 위한 것"이라며 "고객과 소비자의 부담을 덜 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이번 추가 인하는 공정거래위원회의 강도 높은 발언 이후 나왔다. 주병기 공정위 위원장은 지난 23일 국회 정무위원회 업무보고에서 제분업계의 5% 인하에 대해 "적어도 10% 정도는 내려야 한다"고 강조했다. 가격 담합으로 소비자 피해가 발생한 만큼 인하 폭이 충분치 않다는 취지다. 가격 재결정 명령 가능성에 대해서도 "적극 검토하겠다"고 덧붙였다.

앞서 CJ제일제당을 비롯해 삼양사, 대한제분, 사조동아원 등 제당·제분사들은 담합 조사 이후 설탕과 밀가루 가격을 5% 안팎 인하했다. 업계에선 경쟁 업체들도 추가 인하에 나설 가능성이 크다는 관측이 나온다.

서울 한 파리바게뜨 매장에 빵이 진열돼 있다. 강진형 기자

정부의 물가 안정 드라이브가 제당·제분에서 제빵업계로 확산됐다. 파리바게뜨와 뚜레쥬르는 이날 나란히 빵 가격 인하를 발표했다. 이재명 대통령이 제당·제분사의 가격 인하 혜택이 소비자에게 돌아가야 한다고 언급한 지 이틀 만이다.

파리바게뜨는 다음 달 13일부터 빵과 케이크 11종 가격을 인하한다. 빵류 6종은 완제품 권장가격 기준으로 100원에서 최대 1000원까지 내린다. 단팥빵·소보루빵·슈크림빵은 각각 1600원에서 1500원으로 100원(6.2%) 인하된다. 홀그레인오트식빵은 4200원에서 3990원으로 210원(5.0%), 3조각 카스텔라는 3500원에서 2990원으로 410원(14.6%) 조정된다. 프렌치 붓세는 2500원에서 1500원으로 1000원(40%) 내려 인하 폭이 가장 크다.

인기 캐릭터 케이크 5종도 가격을 낮춘다. 헌트릭스 골든 케이크는 3만9000원에서 2만9000원으로 1만원(25.6%), 소다팝 케이크는 3만3000원에서 2만5000원으로 8000원(24.2%) 인하된다. 고가 제품군 가격을 큰 폭으로 낮춰 소비자 체감도를 높이겠다는 설명이다. 이와 함께 3월 중 1000원 가격의 '가성비 크루아상'도 출시할 예정이다.

뚜레쥬르는 빵·케이크 17종 공급가를 평균 8.2% 인하한다. 다음 달 12일부터 단팥빵, 마구마구 밤식빵, 생생 생크림식빵 등 16종의 권장소비자가격이 100~1100원 내려간다. 인기 캐릭터 케이크 '랏소 베리굿데이'는 1만원 인하된다.





AD

파리바게뜨 관계자는 "지속적인 비용 상승으로 어려움이 있지만 소비자 부담을 덜고 물가 안정에 동참하기 위해 가격을 인하하기로 했다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>