24년 복무 美공군 전직 파일럿…中공군 훈련시킨 혐의로 체포

김현정기자

입력2026.02.26 17:14

2023년부터 중국서 훈련 담당
FBI "中, 미군 전문성 악용해"

미국 정부의 허가 없이 몰래 중국으로 넘어가 중국 공군 조종사를 훈련한 혐의로 전직 미 공군 파일럿이 당국에 체포됐다.


25일(현지시간) AFP통신에 따르면 미 법무부는 이날 보도자료를 통해 2023년 12월부터 중국에서 머물다 최근 귀국한 제럴드 브라운을 인디애나주(州) 제퍼슨빌에서 체포했다고 밝혔다. 브라운은 미국 국무부의 허가 없이 중국 공군 전투기 조종사 훈련을 제공하기 위해 외국인과 공모한 혐의를 받는다.


24년 복무 美공군 전직 파일럿…中공군 훈련시킨 혐의로 체포 F-15EX 전투기. 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음
브라운은 미 공군에서 24년간 복무하며 핵무기 운반 체계 담당 부대를 지휘하고 각종 전투 임무를 수행했다. 또 F-15·F-16 전투기 등 다양한 전투기와 공격기 조종사 교관과 시뮬레이터 교관으로도 복무했다. 그는 1996년 전역한 뒤 화물기 조종사로 활동했고, 이후 미국 방위산업체와 계약을 맺고 A-10 공격기와 F-35 라이트닝Ⅱ 전투기 시뮬레이터 교관으로 일했다.


브라운은 2023년 8월부터 스티브 수 빈이라는 인물과 중국 공군 조종사 훈련 계약 조건을 협상하기 시작했다. 브라운은 같은 해 12월 중국으로 출국해 미 공군에 관한 정보를 제공하고 군 조종사 훈련 업무를 시작한 것으로 미 당국은 판단했다. 스티브 수 빈은 중국 국적으로, 2016년부터 4년간 다른 간첩 사건으로 미국에서 복역한 이력이 있는 인물이다.


로만 로자브스키 FBI 방첩·간첩국 부국장은 같은 보도자료를 통해 "FBI와 유관 기관이 미군을 해치고 국가 안보를 위협하는 적대 세력과 협력하는 누구라도 엄중히 처벌할 것이라는 경고"라고 말했다. 그러면서 "중국 정부는 현역·전역 미군의 전문성을 악용해 자국군 현대화를 추진하고 있다"고 비난했다.


한편 전직 미국 군인이 중국군을 교육하다 체포된 것은 이번이 처음이 아니다. 2022년에도 전직 미 해병대 조종사 출신 대니얼 에드먼드 허건이 당국의 허가 없이 중국군 조종사에게 항공모함 이착륙과 관련한 기술 및 절차, 전술 등을 교육한 혐의로 호주에서 체포된 일이 있었다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
