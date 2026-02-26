바이오가 미래다… 동의대 바이오헬스 혁신융합대학사업단, 성과 공유 페스타 개최

국립부경대 지능형로봇 혁신융합대학사업단과 네트워킹 캠프 진행

동의대학교 바이오헬스 혁신융합대학사업단(단장 정경태)은 지난 1월 27∼29일까지 부산, 포항, 경주에서 '2025학년도 ONE-COSS 성과 공유 페스타'를 개최했다.

동의대 바이오헬스 혁신융합대학사업단 성과 공유 페스타. 동의대 제공

이번 행사는 동의대 바이오헬스와 국립부경대 지능형로봇 혁신융합대학사업단의 우수 학생과 서포터즈들이 참여해 첨단분야 혁신융합대학 사업의 활동 경험을 나누고, 각 사업단에서 축적된 우수 운영 사례·사업 성과를 대내외로 널리 확산하기 위해 마련됐다.

프로그램은 학생들의 첨단바이오·지능형 로봇 융합 실무 역량 강화와 진로 탐색을 돕기 위해 동의대 인프라 탐방과 첨단바이오테크 분야 실습, 첨단바이오·로봇융합 분야 필드트립, 융합 진로 멘토링 등으로 구성됐다.

특히 이번 행사는 학생들이 스스로 사업단의 우수한 교육과정을 홍보하고 소개하며, 서로 다른 전공 간의 벽을 허무는 등 학생 주도형으로 성과 공유가 이뤄졌다.





동의대 바이오헬스 혁신융합대학사업단 정경태 단장은 "이번 행사는 서로 다른 첨단분야가 만나 새로운 시너지를 창출하고, 학생 스스로 성과를 증명하는 혁신의 장이었다"라며 "앞으로도 다양한 분야의 컨소시엄 대학 간 협업 기회를 확대해 우수한 교육 모델을 확산시키고 미래 산업을 선도할 인재 양성에 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr

