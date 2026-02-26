강훈식 "한-UAE, 방산 350억달러 등 650억달러 사업 함께 추진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강훈식 비서실장, 26일 UAE서 귀국

무기거래·설계 등 방산 전주기 협력

AI·원전 등 기존 300억불 투자 재편

이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 아랍에미리트(UAE)를 방문한 강훈식 대통령 비서실장이 26일 인천국제공항 1터미널에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령 비서실장은 26일 아랍에미리트(UAE)와 650억달러 이상의 협력사업 추진에 합의했다고 밝혔다. 양국은 방산에서만 350억달러 이상의 협력사업을 추진하고, 기존에 약속된 300억달러 투자도 새롭게 협력하는 전략 분야에 맞춰 재편하기로 했다.

강훈식 비서실장은 이날 오후 UAE에서 귀국한 직후 인천국제공항에서 기자들을 만나 이같이 밝혔다. 강 실장은 "방산 분야 350억달러 이상의 협력 사업을 확정하고 방산 협력 프레임워크 MOU(업무협약)를 체결한 것이 가장 큰 성과"라며 "방산 협력은 안보와 관련돼 있기 때문에 국가 간에 최고 수준의 신뢰가 뒷받침돼야만 가능한 분야"라고 설명했다.

그러면서 "MOU 체결은 양국 정상 간의 신뢰 그리고 오랜 기간 양국이 쌓아온 협력의 경험이 있었기 때문에 가능했던 일"이라며 "MOU가 최종적으로 계약까지 이어져 양국 국익에 극대화 방향 속에서 진행될 수 있도록 UA와 방산 협력을 흔들림 없이 추진해 나갈 것"이라고 강조했다.

양국이 합의한 협력사업 규모는 650억달러 이상이다. 특히 방산 분야에서 350억달러가 넘는 협력사업을 추진한다. 협력사업은 무기 거래를 넘어 설계, 교육훈련, 유지보수에 이르는 방위산업 전주기에서 이뤄진다. 이에 필요한 원칙을 담은 '방산 협력 프레임 워크 양해각서(MOU)도 체결했다.

또 300억달러 규모의 양국 간 투자 협력을 재편한다. 지난해 11월 정상회담에서 양국은 방산, 인공지능(AI), 원전, 문화 등 전략 분야에서 협력하기로 합의했는데, 이에 맞춰 투자 내용을 바꾸는 것이다. 기존에 약속된 300억달러 투자의 실질적인 이행을 뒷받침하기 위한 금융 지원이 골자다. 구체적인 내용은 다음 정상회담에서 MOU 형태로 공개한다.

원전의 경우 바라카 원전을 통해 쌓은 협력 경험을 토대로 전주기에 걸친 협력을 더욱 확대한다. 그중에서도 핵연료 공급 사업, 원전 정비 역량 강화 사업, 원전 운영에 대한 AI 기술 접목 사업 등의 분야에서 긴밀히 협력하자는 데 뜻을 모았다. 또 커지는 글로벌 원전 시장을 고려해 '공동진출 실행전략' 수립을 위한 협의에 착수한다. 전략 로드맵은 다음 정상회담에서 채택할 계획이다.

이 밖에도 양국은 다음 정상회담까지 AI, 첨단기술, 문화·교육·보건의료·푸드 등의 분야에서 구체적 협력사업을 확정하고 실무 협의를 가속화하기로 합의했다. 이에 양국은 격주 단위로 분야별 워킹그룹을 구성·운영하고, 칼둔 청장이 오는 3~4월 중 다시 방한해 진전 상황을 상호 점검할 예정이다.





앞서 강 실장은 지난 24일 대통령 전략경제협력 특사 자격으로 UAE로 출국했다. 강 실장은 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령을 예방하고, 방한을 초청하는 이 대통령의 친서를 전달했다.





