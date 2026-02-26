경기도주식회사, ‘2026 유통상담회’ 열고 도내 중소기업 판로 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 중소기업 100개사 참여

‘2026 유통상담회’ 성료

쿠팡·컬리 등 대형 MD 50명 총출동

경기도주식회사가 중소기업 마케팅 지원사업의 하나로 마련한 '2026 유통상담회'가 26일 경기아트센터 컨벤션홀에서 도내 중소기업 100여개사(社)가 참여한 가운데 막을 내렸다.

유통상담회. 경기도주식회사 제공

AD

유통상담회는 경기도주식회사가 경기도로부터 위탁받아 운영하고 있는 '2026 중소기업 마케팅 지원사업'의 하나로 올해 네 번째 열렸다.

대형 유통플랫폼 현직 상품기획자(MD)를 초청해 도내 중소기업을 대상으로 판로 확대 지원 등 컨설팅을 제공한다. 지난해 유통상담회에서는 도내 중소기업 83개사의 상품 199개가 즉시 입점 및 보완 후 입점 가능을 통보받으면서 효과를 증명했다.

올해 유통상담회에는 쿠팡, 컬리 등 41개사 현직 MD 50명이 사전 신청한 도내 중소기업을 대상으로 상품 개발부터 개선 방안, 효율적 판매 방법 및 판로 등에 대한 의견을 제시했다.





AD

탁정삼 경기도주식회사 본부장은 "올해로 4년째 개최 중인 유통상담회는 도내 중소기업들이 그간 가지고 있던 궁금증을 해소함과 동시에 판로 개척까지 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 좋은 기회"라며 "단순 상담에 그치지 않고 직접 판매와 협업으로 이어갈 수 있도록 중간 역할을 잘 해내겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>