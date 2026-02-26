암참·주한미국대사관, 미국 건국 250주년 기념 협력 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기념행사·간담회 공동 개최 예정

주한미국상공회의소(암참)는 주한미국대사관과 미국 건국 250주년 기념 캠페인 '프리덤 250'(Freedom 250) 협력을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 26일 밝혔다.

(왼쪽부터)제임스 짐 헬러 주한미국대사관 대사대리와 제임스 김 주한미국상공회의소 회장 겸 대표이사가 '프리덤 250' 협력을 위한 업무협약을 맺은 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 주한미국상공회의소

두 기관은 올해 기념행사와 주요 인사 초청 간담회 등을 공동으로 개최할 계획이다. 자유와 민주주의라는 공동의 가치를 되새기고 미국의 혁신과 기업가정신을 소개해 한미동맹의 성과와 의미를 알린다는 취지다.

이번 협약은 무역·투자·첨단기술·교육·문화·인적 교류 협력 등 포괄적 동맹 관계를 재확인하고 향후 협력 방향을 모색하는 계기가 될 전망이다.

암참은 프리덤 250의 한국 공식 파트너로서 비즈니스 커뮤니티의 의견과 시각을 반영한 프로그램을 지원하고, 주요 행사에 프리덤 250 브랜드를 연계해 협력 활동을 확대하기로 했다.

제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 "미국 건국 250주년을 기념하는 프리덤 250의 뜻깊은 여정에 주한미국대사관과 협력하게 돼 매우 영광"이라며 "자유와 혁신이라는 공동 가치가 한미동맹을 굳건히 지탱해 왔다는 점을 다양한 프로그램을 통해 공유하고 구체적인 협력으로 이어가겠다"고 말했다.

제임스 짐 헬러 주한미국대사관 대사대리는 "프리덤 250은 과거를 돌아보는 행사에 머무르지 않고 앞으로의 250년을 준비하는 출발점"이라며 "이번 협력이 양국 협력을 한 단계 더 발전시키는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





두 기관은 올해 국내 여러 기관과 함께 대표 행사와 전국 단위 250여개 연계 프로그램을 진행한다. 학생과 기업, 예술가, 지역사회 등 다양한 주체가 참여하는 방식으로 캠페인을 이어갈 계획이다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

