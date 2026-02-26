인천공항, 영종소방서와 합동훈련…"비상시 신속 대응체계 강화"

공항 지형물 숙지 및 출동 경로 확인

관계자 60명 참여해 현장 대응력 제고



항공기 사고 등 인천공항 내 비상상황 발생 시 소방당국의 현장 대응력을 높이기 위한 민·관 합동 훈련이 전개됐다.

인천국제공항공사는 지난 25일부터 이틀간 공항 인근 인천영종소방서와 함께 위기 대응 역량 강화를 위한 합동훈련을 실시했다고 26일 밝혔다. 인천공항

AD

인천국제공항공사는 지난 25일부터 이틀간 공항 인근 인천영종소방서와 함께 위기 대응 역량 강화를 위한 합동훈련을 실시했다고 26일 밝혔다.

이번 훈련은 공항 내 주요 위치와 지형지물을 사전에 숙지해 사고 발생 시 영종소방서의 신속한 출동과 현장 대응을 지원하기 위해 마련됐다. 훈련에는 영종소방서 소속 신규 대원과 인천공항 소방대 관계자 등 60명이 참여해 공항 주요 시설의 위치와 최단 출동 경로, 대기 장소 등을 집중적으로 점검했다.

양 기관은 향후 정기적인 합동 훈련을 통해 협력 체계를 공고히 하고 위기 관리 역량을 지속적으로 높여갈 방침이다.





AD

조용수 인천국제공항공사 운항본부장은 "영종소방서와의 긴밀한 협력을 통해 위기 상황 대응 능력을 강화하겠다"며 "국민이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 공항 서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>