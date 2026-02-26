의료혁신위, '지역·필수·공공의료 강화' 등 10개 의제 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설문서 지·필·공 강화 중요, 87.8% 가장 높아

내달 전문위 구성 완료…"체감도 높은 대책 발굴할 것"

의료혁신위원회가 지역·필수·공공의료 강화를 포함한 3개 분야 10개 의제를 정하고, 분야별 전문위원회를 격주로 운영하기로 했다.

정기현 위원장이 26일 코리아나호텔에서 열린 제3차 의료혁신위원회에서 발언하고 있다. 보건복지부

국무총리 직속 자문기구인 의료혁신위원회는 26일 서울 중구 코리아나호텔에서 정기현 위원장 주재로 제3차 회의를 열고 향후 논의 의제로 ▲지역·필수·공공의료 강화 ▲초고령사회 대비 보건의료 체계 구축 ▲미래환경 대비 지속가능성 제고 등을 확정했다고 밝혔다. 이번 의제는 민간위원 워크숍과 회의를 거쳐 압축한 초안에 대국민 의견수렴 결과 등을 반영해 최종 결정됐다. 전문위원회 위원 구성은 3월 중 확정할 예정이다.

위원회가 2월 한 달간 경남 거창, 강원 원주·평창, 전남, 인천 강화·옹진 등 의료 취약지 4곳을 순회한 결과, 취약지 주민들은 응급·분만 등 필수 의료 공백을 상대적으로 더 느끼고, 부족한 의료인프라로 원정 진료도 잦은 것으로 나타났다. 의사 인력뿐 아니라 간호·간병·돌봄 서비스 확충 의견도 제기됐다.

위원회는 '우리나라 의료에 대한 대국민 설문조사'도 실시했다. 의료 서비스 이용 경험 조사를 통해 취약지가 아닌 지역보다 의료 취약지에서 의료 서비스 미충족으로 인한 의료 공백 경험이 상대적으로 높은 것으로 나타났다.

의료 서비스에 대한 인식 조사에서는 취약지가 아닌 지역보다 의료 취약지에서 지역 내 의료기관이 충분하다고 인식하는 수준이 매우 낮은 것으로 드러났다. 그 결과 수도권 대형병원과 지역 종합병원 사이의 의료 서비스 질 격차 해소가 중요도(87.5%)와 시급성(43.4%) 모두 가장 높은 최우선 개선 필요 과제로 나타났다.

위원회 논의 과제에 대한 인식 조사에서는 지역·필수·공공의료 강화가 중요하다는 응답이 87.8%로 가장 높게 나타났다.





정기현 의료혁신위원장은 "이번 회의를 통해 논의된 혁신 의제들은 위원들뿐 아니라 국민 의견을 반영해 정해진 만큼 실제 국민이 시급하다고 느끼는 주제"라며 "이번에 구성한 전문위원회를 통해 본격적인 논의를 즉시 시작해 체감도 높은 대책을 발굴하겠다"라고 말했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

