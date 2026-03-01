본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"숨만 쉬어도 돈 나가는데"…취준생 부담 덜어줄 지자체 지원 [혜택의정석]

박은서인턴기자

입력2026.03.01 08:00

시계아이콘02분 11초 소요
언어변환 뉴스듣기

취업 준비에 연 455만원…청년 부담 커져
지자체, 취준생 짐 덜어주는 '효자정책' 정리
정장 대여부터 응시료 환급, 면접 수당까지

편집자주'아는 만큼 보이고, 아는 만큼 아낀다.' 정보가 넘쳐나는 시대지만 정작 나만 모르고 지나치는 것들이 많습니다. [혜택의 정석]에서는 일상 속에서 알아두면 돈이 되고 모르면 손해 보는 유용한 소식들을 전합니다.

#취업준비생 권모씨(25)는 최근 서류 합격 소식을 듣고도 마냥 웃지 못했다. 면접용 정장을 새로 맞추고 서울까지 오가는 교통비와 식비를 계산하니 벌써 수십만원이 깨질 판이기 때문이다. 권씨는 "서류 준비를 위한 강의료와 자격증 응시료 등으로 이미 지출이 큰 상황인데 면접 준비 비용까지 더해지니 부담이 만만치 않다"며 한숨을 쉬었다.

"숨만 쉬어도 돈 나가는데"…취준생 부담 덜어줄 지자체 지원 [혜택의정석] 지난 1월 27일 서울 서초구 aT센터에서 열린 '2026 공공기관 채용정보박람회'에 참가한 구직자들이 입장하기 위해 줄을 서고 있다. 아시아경제DB
AD

국가데이터처가 지난 11일 발표한 '2026년 1월 고용동향'에 따르면 지난달 15~29세 청년 실업률은 6.8%를 기록했으며 구직 활동 없이 단순히 '쉬었음'이라고 답한 청년의 인구는 46만9000명을 기록했다.


취업을 포기하지 않은 이들의 사정도 녹록지 않다. 잡코리아 콘텐츠LAB이 취업준비생 485명을 대상으로 실시한 설문 결과에 따르면 취준생들이 취업을 위해 지출하는 사교육비는 연간 약 455만원에 육박한다. 학원비, 교재비, 각종 자격증 응시료를 합치면 한 달 평균 약 38만원이 고정적으로 지출되는 셈이다.


취업 준비생 청년들의 경제적 부담이 커지자 전국 지방자치단체들은 취업 준비 과정에서 발생하는 비용을 줄여주는 실질적인 지원책을 확대하고 있다. 단순히 일자리 매칭을 넘어 면접 복장 대여부터 시험 응시료 환급, 구직 수당 지급 등 취업 준비 과정 전반을 세심하게 살피는 '밀착형 행정'으로 패러다임을 전환하는 추세다.

"면접 복장 고민 끝"…정장 무료 대여 서비스
"숨만 쉬어도 돈 나가는데"…취준생 부담 덜어줄 지자체 지원 [혜택의정석] 서울시의 면접 정장 무료대여 서비스 '취업날개'. 서울시 일자리포털

가장 먼저 눈에 띄는 것은 면접 복장 지원이다. 단 한 번의 면접을 위해 수십만원짜리 정장을 구매하는 일은 취준생에게 큰 부담이다. 이에 각 지자체는 전문 업체와 협약을 맺고 '정장 무료 대여 서비스'를 운영하며 청년들의 짐을 덜어주고 있다.


서울에 거주하는 만 18~39세 청년은 '취업날개' 제도를 통해 연간 최대 10회까지 정장을 무료로 빌릴 수 있다. 넥타이, 구두, 벨트는 물론 여성용 스커트와 블라우스까지 포함된다. 1회 대여 시 3박4일 간 이용 가능하며 대여 지점 방문이 어려울 경우 택배 반납도 가능하다.


서울뿐 아니라 다른 지역에서도 면접 정장 무료 대여 사업은 확대되는 추세다. 인천시는 '드림나래' 사업을 통해 면접용 정장 대여와 면접 이미지 컨설팅을 지원하고 있으며 부산시는 '드림옷장' 서비스를 운영해 면접 복장을 무상으로 빌려준다. 경기도 내 지자체들도 청년 면접 복장 대여 사업을 별도로 운영 중이다. 이 밖에도 대전·대구를 비롯한 지방 광역시와 각 도 단위 지자체에서도 유사한 면접 복장 지원 사업이 시행되며 전국적으로 확산하는 분위기다.

"응시료 영수증 버리지 마세요"…1인당 최대 30만원 환급

취업 필수 스펙인 어학 시험과 자격증 응시료도 돌려받을 수 있다. 최근 자격증의 응시료 인상이 잇따르면서 청년들의 호응이 가장 높은 분야다.

"숨만 쉬어도 돈 나가는데"…취준생 부담 덜어줄 지자체 지원 [혜택의정석] 경기도내 미취업 청년에게 어학·자격시험 응시료를 지원하는 '경기청년 역량강화 기회 지원 사업'. 잡아바 어플라이

경기도는 '경기청년 역량강화 기회 지원'을 통해 경기도 내 거주 미취업 청년에게 어학 시험(토익, 토플 등 19종) 및 국가기술자격증(컴활, 정보처리기사 등 541종) 등의 응시료를 1인당 연간 최대 30만원까지 지원한다. 결제 영수증과 응시 확인서를 지참하여 신청 기간 내에 접수하면 된다.


부산·광주 등 광역지자체는 물론 서울 강남구·성동구 등 일부 기초자치단체도 자체 예산을 편성해 10만 원 내외의 응시료를 지원하고 있다. 다만 일부 지역은 국민취업제도나 청년수당을 이미 받고 있는 경우 지원 대상에서 제외되기도 한다. 또한 대부분의 응시료 지원 사업은 정해진 예산 범위 내에서 선착순으로 지급되는 만큼 공고 일정 확인과 신속한 신청이 필요하다.

"면접 보러 가면 돈 준다"…교통비·식비 부담 더는 '면접 수당'
"숨만 쉬어도 돈 나가는데"…취준생 부담 덜어줄 지자체 지원 [혜택의정석] 서울 강남구 코엑스에서 열린 강남구 취업박람회를 찾은 구직자들이 현장 면접을 보고 있다. 아시아경제DB

면접을 위해 원거리를 이동해야 하는 청년들에게 교통비와 식비는 또 다른 부담이다. 이에 일부 지자체는 면접 참여 사실만 증빙하면 현금 또는 지역화폐를 지급하는 '면접 수당' 제도를 운영 중이다.


경기도와 인천광역시는 '청년면접수당'을 통해 면접 1회당 5만원을 지원한다. 서울시는 '청년수당'을 통해 미취업 청년들에게 월 50만 원씩을 최대 6개월간 지원하고 있으며 이를 면접 준비에 필요한 교통비나 헤어·메이크업 비용 등으로 활용할 수 있다.


부산을 비롯한 일부 지방 광역시도 면접 참여 사실을 증빙하면 1회당 5만원 내외를 연 2회까지 지원하는 등 면접 비용을 보전하고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이러한 지원들은 개별적으로는 소액일지라도, 전략적으로 결합하면 취업 준비 기간 중 최소 수십만 원에서 백만 원 이상의 비용을 충분히 아낄 수 있다. 다만 지자체별로 지원 대상과 신청 기간이 다르므로 본인의 거주지 시·군·구청 홈페이지나 청년정책 통합 사이트인 '온통청년'을 수시로 확인하는 습관이 필요하다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기