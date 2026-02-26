LS그룹 3세 이상현 태인 대표, 문화유산국민신탁 이사장 취임

국립합창단 이사장·대한사이클연맹 회장 등 재임

"국민 함께하는 문화유산 보전 활동 확대할 것"

LS그룹 3세인 이상현 태인 대표이사가 문화유산국민신탁 이사장에 취임했다.

국가유산청 산하인 문화유산국민신탁은 26일 이사회를 열고 이 대표를 신임 이사장으로 선임했다고 밝혔다. 임기는 3년이다.

이상현 태인 대표이사가 26일 문화유산국민신탁 신임 이사장으로 취임했다. 태인

이 신임 이사장은 LS그룹 공동창업자인 고(故) 구태회 LS전선 명예회장의 외손자다. 국립합창단 이사장, 대한사이클연맹 회장에 재임 중이며 장애 청소년의 문화·체육 활동을 지원하는 등 문화예술·체육 분야에서 활약하고 있다.

또 한국령이 표시된 최초의 독도표목사진을 발굴해 한국학중앙연구원에 기탁하고, 안중근 의사의 유묵 '녹죽'의 환수와 전시 공개를 통해 소중한 우리 문화유산의 가치를 알렸다.

문화유산국민신탁은 '문화유산과 자연환경에 관한 국민신탁법'에 근거해 설립된 특수법인으로, 국민의 자발적 참여와 후원을 기반으로 문화유산을 보전·관리·활용하는 공익사업을 수행하고 있다.





이 신임 이사장은 "문화·체육 현장에서 쌓아온 경험을 바탕으로 국민과 함께하는 문화유산 보전 활동을 확대하고, 신뢰받는 공익기관으로서의 위상을 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

