의령군 산림조합, 의령군 장학회 장학금 1000만원 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의령의 숲과 공동체 지켜갈 인물로 커나가길 바라는 마음 담아

경남 의령군은 지난 25일 의령군 산림조합이 ㈔의령군장학회에 장학금 1000만원을 기탁했다고 26일 밝혔다.

의령군 산림조합은 산림경영 전문 인력을 통해 조합원과 산주를 대상으로 경영 상담과 기술지원을 제공하고 있으며, 임산물 유통 지원과 사유림 대리경영, 상호금융 사업 등을 통해 산림 소득 증대와 지역경제 활성화에 기여하고 있다.

AD

특히 2015년부터 매년 (사)의령군장학회에 장학금을 기탁하며 지역 인재 양성을 위한 나눔을 이어오고 있다.





AD

장원영 조합장은 "지역에서 성장한 인재들이 다시 의령의 숲과 공동체를 지켜갈 인물로 커나가길 바라는 마음을 담았다"며 "의령군산림조합은 산림의 가치를 높이는 본연의 역할과 더불어 지역사회와 상생하는 책임을 꾸준히 실천해 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>