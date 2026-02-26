한국거래소 "아태지역 기관투자자 대상 온라인 로드쇼 실시"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부 정책방향, 코스피 제도개선 사항 홍보

한국거래소 유가증권시장본부는 26일 아태지역 주요 기관투자자들 대상으로 '2026년 상반기 코스피 시장 로드쇼'를 개최하고 정부 정책방향, 코스피 시장 현황 및 주요 제도개선 사항을 홍보했다고 밝혔다.

이번 로드쇼는 우리 증시 성과 및 정책방향에 대한 적시 홍보를 위해 온라인으로 개최됐다. 싱가포르, 홍콩, 시드니 등의 해외 기관투자자 100여명이 참석했다.

로드쇼에서는 한국증시의 최근 성과를 공유하고, 외국인 투자자 시장접근성 제고를 위한 제도개선 사항 및 프리·애프터마켓 개설 추진 등 인프라 고도화 계획 등을 설명했다.





정규일 한국거래소 유가증권시장본부장은 "그간 코리아 프리미엄 시대를 위한 정부의 제도개선 노력과 투자자들의 관심에 힘입어 코스피 지수가 6000포인트를 넘어 연일 사상 최고치를 기록하고 있다"며 "앞으로도 거래소는 정부 정책을 적극 지원하고 투자자들의 목소리에 귀를 기울여 선진시장으로 평가받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





