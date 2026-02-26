인천 남동구 만수산에 무장애나눔길 완성…'전국 최장' 5.14㎞

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천 남동구 만수산 일대에 전국 최장 길이의 무장애나눔길이 조성됐다.

26일 남동구에 따르면 만수산(도롱뇽마을) 무장애나눔길은 기존에 있던 무장애나눔길 2.75㎞에 2.39㎞ 구간을 추가로 연장해 전국에서 가장 긴 총 5.14㎞ 길이의 무장애나눔길로 완성됐다.

만수산 무장애나눔길. 인천 남동구 제공

만수산 무장애나눔길은 휠체어 이용자나 유모차를 동반한 가족 등 보행 약자들도 산 정상까지 안전하게 오를 수 있도록 설계됐다. 또 산림 훼손을 최소화한 휴게 쉼터, 야간 보행자를 위한 LED 조명, 안전 난간 등 편의시설도 보강했다.

최근에는 사업의 우수성을 인정받아 '2025년도 녹색 인프라 확충사업' 산림복지 무장애나눔길 조성 분야에서 전국 최우수상을 받기도 했다.

구는 전날 장애인, 비장애인, 노약자가 포함된 지역 주민 100여명과 무장애나눔길 준공을 기념하는 걷기 행사를 열었다.





박종효 남동구청장은 "보행 약자들도 언제든 안전하게 등산할 수 있는 전국 최장 산림형 무장애길을 조성했다"며 "앞으로도 유지 관리에 힘써 수준 높은 무장애나눔길을 운영하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

