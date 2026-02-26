금산인삼약초산업진흥원, '인삼·약초 산업' 경쟁력 위한 기업 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신상품 개발·홍보, 교육·컨설팅, 국내외 마케팅, 품질관리·인증, 수출 활성화 등 지원



'2026년 기업 지원사업 통합설명회' 개최...관내 기업 55개사 관계자 60여명 참석

사진=금산인삼약초산업진흥원 제공

금산인삼약초산업진흥원이 25일 인삼·약초 산업의 경쟁력을 위해 금산 관내 인삼·약초 제조가공업체 및 생산자단체 등을 대상으로 2026년 기업 지원사업 통합설명회를 개최했다.

이번 설명회는 올해 추진 예정인 주요 지원사업을 안내함으로써 기업의 전략적 사업 참여를 돕기 위해 마련됐다. 현장에는 관내 기업 55개 사 관계자 60여 명이 참석하며 높은 관심을 나타냈다.

안내된 주요 지원 내용은 ▲신상품 개발 및 홍보 ▲교육·컨설팅 ▲국내외 마케팅 ▲품질관리 및 인증 ▲수출 활성화 등이다.

또한, 신청 절차 및 유의사항 등도 상세히 전달했다.

특히, 사업간 연계 활용 방안과 중복 신청 가능 여부 등을 통합적으로 설명해 기업이 실질적으로 활용할 수 있는 통합 지원 체계를 제시했으며 질의응답 시간을 통해 현장의 애로사항 및 건의 사항을 청취했다.

아울러, 금산군청 인삼약초정책과 및 충남경제진흥원 관계자가 함께 참석해 지자체 및 유관기관 지원 시책을 추가로 소개함으로써 참여 업체들이 다양한 지원 정보를 확인할 수 있도록 했다.

금산인삼약초산업진흥원의 2026년도 기업 지원사업 세부 공고 및 신청 일정은 진흥원 및 금산군청 홈페이지를 통해 순차적으로 공지될 예정이며 자세한 내용은 금산인삼약초산업진흥원 산업진흥팀으로 문의하면 된다.





진흥원 관계자는 "이번 통합설명회를 통해 기업들이 지원사업을 체계적으로 이해하고 준비할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 현장 중심의 지원과 사업간 연계 강화를 통해 인삼·약초 산업의 경쟁력 제고에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

