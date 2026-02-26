이정현, 현역단체장에 "새로운 인재 위해 스스로 길 열어달라"

이정현 국민의힘 공천관리위원장은 26일 "공천 심사 이전에, 공고 이전에 새로운 인재와 시대를 위해 스스로 길을 열어주는 결단, 그것이야말로 가장 큰 책임의 모습"이라면서 "당이 어려울 때 먼저 희생하는 전통이 우리 정치를 다시 살릴 것"이라고 말했다.
이 위원장은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "특히 당세가 강한 지역일수록 시민의 기대는 더 크고 왜 변화하지 않느냐는 질문이 빗발친다"라면서 이같이 밝혔다.
이 위원장은 "특히 우리 당의 기반이 되어주신 지역의 주민들이 보내는 '이제는 새로운 숨결이 필요하다'는 마음을 무겁게 받아들인다"면서 "지금 우리에게 필요한 것은 용기와 헌신이다. 이는 가장 품격 있는 정치적 결단"이라고 했다.
이 위원장은 또 "이제 우리 당에는 청년과 전문 인재들의 참여가 절실하다. 새로운 시대는 새로운 감각과 능력을 갖춘 세대가 정치의 전면에 설 때 시작된다"면서 "국민이 감동할 수 있는 선택, 후배들이 존경할 수 있는 결단을 함께 만들어 달라"고 밝혔다.
유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
