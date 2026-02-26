금산인삼 FC VS 평창 유나이티드, 3월 7일 홈 개막전 '무료'

스포츠 축제 만들기 위해 홈 14경기 모두 '입장료 무료'

사진=금산군 제공

AD

금산인삼 에프씨(FC)가 오는 3월 7일 오후 2시 금산종합운동장에서 평창 유나이티드를 상대로 시즌 홈 개막전을 개최한다.

이번 홈 개막전은 누구나 무료로 경기장에 입장할 수 있다. 구단은 전 군민이 함께 즐기는 스포츠 축제를 만들기 위해 연간 홈 14경기 모두 입장료 무료 정책을 시행해 더 많은 팬과 소통할 계획이다.

또한, 이번 시즌을 앞두고 진행된 동계 전지 훈련을 통해 팀의 전술적 완성도를 최고조로 끌어올렸다.

특히 연성대, 여주대 등과의 연습경기를 통해 실전 감각을 조율했으며 강한 압박과 세밀한 빌드업을 기반으로 한 금산표 경기 모델을 확립했다.

사진=금산군 제공

이 외에도 선수단 컨디션 관리와 전술 복기 등 막바지 담금질에 총력을 기울이고 있으며, 인삼의 고장다운 끈질긴 기동력으로 90분 내내 박진감 넘치는 경기를 선보이겠다는 각오다.

금산인삼 에프씨(FC) 관계자는 "이번 경기는 단순한 스포츠 행사를 넘어 지역 주민들이 하나로 뭉치는 축제가 될 것"이라며 "가족, 연인, 친구들과 부담 없이 경기장을 찾아 우리 팀의 승리를 위해 함께 목소리를 높여주시길 바란다"고 말했다.





AD

이어 "이번 홈경기를 시작으로 많은 관람객이 금산을 방문함으로써 지역 숙박 및 음식업 등 상권 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다"고 덧붙였다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>