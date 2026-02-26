크래프톤 "새로운 장르·기술 도전"…새 비전·CI 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"게이머 로망 실현 위해 가지 않는 길 개척"

담대한 목적을 향한 도전 등 5대 가치 정립

크래프톤은 26일 사내 소통 프로그램 크래프톤 라이브 토크를 열고 신규 비전과 핵심 가치를 발표했다고 밝혔다.

크래프토 신규 기업이미지(CI). 크래프톤 제공

김창한 크래프톤 대표는 이날 '변화의 시점에서, 한 방향으로의 조직 정렬'을 주제로 새로운 비전을 공개했다. 새 비전은 "우리는 게이머의 로망을 실현하기 위해 누구도 가지 않는 길을 갑니다. 예상을 뛰어넘는 과감한 상상력과 기술로, 전 세계 팬들이 잊지 못할 세상을 만들기 위해 담대하게 도전하고 개척합니다"다.

크래프톤은 비전 실현을 위한 5가지 핵심 가치도 정립했다. 구체적으로 ▲담대한 목적을 향한 도전 ▲철저하게 준비된 시도 ▲ 상상력과 기술의 결합 ▲ 팬 중심 사고 ▲ 글로벌 사고와 감각이다. 향후 프로젝트 추진과 주요 의사결정 과정에서 공통 기준으로 활용할 예정이다.

크래프톤은 이날 기업이미지(CI)도 전면 개편했다. 신규 CI는 '담대한 도전'을 시각화한 'Perspective Shift(관점의 전환)'로, 익숙한 시선을 전환해 새로운 가능성을 발견하고 확장해 나간다는 의미를 담았다.

브랜드 컬러는 생동감 있고 강인한 레드 계열로 글로벌 시장에서 차별화된 브랜드 인지도를 확보하고자 했다. 다양한 크리에이티브 스튜디오와 퍼블리싱 지식재산(IP)을 아우르는 글로벌 퍼블리셔 브랜드로의 정체성도 담고 있다.

새 비전에 맞게 슬로건도 미발견 영역을 개척한다는 의미의 'Pioneer the Undiscovered'로 재정립했다. 게임 사업의 본질에 집중하면서도 새로운 장르와 기술 영역에서 기존의 경계를 넘어 도전을 이어가겠다는 크래프톤의 의지를 나타낸다.





김창한 대표는 "크래프톤은 게이머의 로망을 실현하기 위해 누구도 가지 않는 길을 개척하는 기업"이라며 "새롭게 선포한 비전과 핵심 가치는 크래프톤만의 방식으로 전 세계 팬들에게 잊지 못할 경험을 선사하고, 담대한 도전을 통해 게임 산업의 가능성을 확장하는 변화의 출발점이 될 것"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

