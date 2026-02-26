전승일 광주 서구의회 의장,'2026 대한민국 유권자 대상'수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 5개 자치구의회 의원 중 유일

현장 중심 주민 체감형 정책 성과 인정

전승일 광주 서구의장

광주 서구의회 전승일 의장이 '2026 대한민국 유권자 대상'을 수상하며 지방의회 책임정치와 현장 중심 의정활동의 성과를 대외적으로 인정받았다.

이번 수상은 제15회 유권자의 날을 맞아 유권자시민행동과 (사)한국여성유권자연맹, 290여 직능단체,시민사회단체,중소상공인들을 대표하여 선정한 것으로, 국가와 지역사회 발전 및 자영업자·소상공인 권익 증진에 기여한 공로를 종합 평가해 수여된다.

특히 전 의장은 광주 5개 자치구 의회 의원 가운데 유일하게 수상자로 선정돼 의미를 더했다.

전 의장은 제9대 서구의회 의원으로 활동하며 복지·안전·지역경제 분야 정책 점검과 간담회·민원현장 방문 등을 통해 주민의견을 의정에 반영하고, 소상공인과 자영업자 지원 정책의 실효성을 높이기 위한 제도 개선에도 앞장서는 등 주민생활과 밀접한 현장 중심 의정활동을 지속해 왔다.

전 의장은 수상소감을 통해 "이번 수상은 개인의 영예가 아니라 서구 주민과 함께 만들어낸 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 주민의 삶에 실질적인 도움이 되는 정책과 책임 있는 의정활동으로 신뢰받는 의회를 만들겠다"고 밝혔다.





한편 전 의장은 평소 활발한 의정활동을 통해 광주자치구의회 의장협의회 주관 '대한민국 지방의정봉사상'수상 및'법률저널 지방의정대상'4연속 수상,'지방자치평가 의정대상'수상 등 각종 기관과 단체로부터 다수의 수상과 표창을 받으며 성실하고 책임있는 의정활동을 인정받고 있다.





