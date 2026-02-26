홍천군, 비상경제대책 제2차 회의 개최…"민생경제 회복에 총력"

제1차 회의 채택 안건 추진상황 점검·신규 시책 논의
강원도 홍천군은 26일 행정상황실에서 비상경제대책추진단 제2차 회의를 개최하고 지난 제1차 회의에서 채택된 안건의 추진 상황과 신규시책을 점검했다.
이날 회의에는 단장인 박광용 부군수와 각 실과 부서장이 참석했으며, 민생경제 회복을 위한 주요 추진 과제의 진행 상황을 공유하고 부서별 협업이 필요한 사항을 함께 논의했으며, 특히 기존 시책 중 군·관 지역 상생 업무협약 이행을 위한 부서별 시행계획 수립 및 향후 추진 방안을 중점적으로 토론했다.
홍천군은 회의에서 논의된 사항을 바탕으로 부서별 추진과제의 실행력을 높이고 군민과 소상공인이 체감할 수 있는 실질적인 민생경제 회복 대책을 지속적으로 추진해 나갈 방침이다.
홍천군 관계자는 "제1차 회의에서 정한 과제가 현장에서 차질 없이 추진될 수 있도록 점검을 이어가고 있다"며 "앞으로도 부서 간 협업을 강화해 군민이 체감할 수 있는 민생경제 대책 추진에 힘쓰겠다"고 말했다.
홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
