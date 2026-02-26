주민 대피 재난문자 알림 "삑!" 소리, 최대 음량으로 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재난문자 글자 수, '90자'서 '157자'로

TV 자막방송은 핵심 위주로 간결하게

앞으로는 주민 대피가 필요한 긴급 상황 시 '위급재난문자' 또는 '긴급재난문자'가 발송되고, '삑!' 소리로 위험 상황을 알리는 휴대전화 알림 소리는 40dB 이상 최대 음량으로 전달된다. 재난 발생 시 위험 정도를 즉각 인지할 수 있도록 하기 위해서다.

26일 행정안전부는 대피가 필요한 재난 상황에서 국민들이 신속히 대응할 수 있도록 '재난문자'와 '재난방송'을 개선한다고 밝혔다.

행정안전부

이에 따라 지진·핵경보 등에만 제한적으로 사용되던 '위급재난문자'는 지방정부의 판단에 따라 대규모 재난이나 인명 피해가 우려되는 상황에서도 사용할 수 있다.

또한, 인명피해 위험이 큰 홍수정보(심각)와 산사태 예보(경보)는 반드시 '긴급재난문자'로 발송한다.

재난문자의 글자 수는 기존 '90자'에서 '157자'로 늘린다. 현재 4개 시·군·구에서 시행하던 시범 운영 지역을 3개 시·도로 확대하고, 운영 성과를 바탕으로 올해 10월 전국에 전면 적용할 계획이다.

행정안전부

재난정보가 길고 복잡해 읽기 어려웠던 TV 자막방송도 시청자 중심으로 개선한다.

TV 자막방송 내용을 간결하고 알기 쉽도록 250자 이내로 안내해, 국민들이 재난 정보의 핵심 내용을 빠르고 정확하게 파악할 수 있도록 할 방침이다. 지난해 재난방송(TV 자막) 글자 수는 평균 318자였다.





황범순 재난안전정보통신국장은 "이번 재난문자 및 재난방송 개선은 재난 정보의 전달력과 경각심을 더욱 높여 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 목적"이라며 "재난 상황에서 안전에 직결되는 재난정보가 국민에게 더욱 쉽고 빠르게 전달될 수 있도록 지속 노력하겠다"고 말했다.





