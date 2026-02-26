"AI 수요 폭증에도 美 데이터센터 건설 감소…전력 조달·인허가 지연 영향"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국에서 인공지능(AI) 수요 급증에도 불구하고 신규 데이터센터 건설이 늦어지고 있다. 인허가·전력 조달 지연 등이 영향을 끼쳤다.

AD

블룸버그통신은 25일(현지시간) 부동산 중개업체 CBRE 그룹 자료를 인용해 건설 중인 용량이 2024년 말 6.35기가와트(GW)에서 2025년 말 5.99GW로 감소했다고 보도했다. 이는 2020년 이후 처음으로 감소한 것이다.

고든 돌벤 CBRE 데이터센터 리서치 디렉터는 보고서를 통해 건설 지연과 장거리 네트워크 속도 개선으로 데이터센터 개발이 버지니아 북부 등 전통적인 핵심 입지를 벗어나 외곽 지역으로 확산되고 있다고 분석했다.

그러면서 "가용 부지와 전력을 제공하는 시장에 대한 관심 증가와 결합되고 있다"며 "이는 전통적 중심지를 넘어서는 투자를 촉진하고 북미 데이터센터 시장을 재구성하고 있다"고 설명했다. 실제로 버지니아 북부의 건설량은 29% 급감했지만 시카고는 169% 폭증했다.

최근 몇 달간 대규모 AI 데이터센터 프로젝트에 대한 지역 차원의 반대 움직임이 강화됐다. 대형 건설사업의 경제적 이점을 환영하던 흐름에서, 이들 시설의 자원 집약적 특성을 검증하려는 분위기로 전환되고 있다.

블룸버그통신은 이 같은 반발이 미국 각지에서 구체화하고 있다고 전했다. 최근 일리노이주 주지사 JB 프리츠커는 급등하는 전력 비용을 억제하기 위해 데이터센터에 대한 인센티브를 한시적으로 중단하는 방안을 추진했다.

또한 뉴멕시코에 위치한 오라클 부지는 세제 혜택과 정부 보증 채권을 통한 지원 패키지를 확보했다. 하지만 잠재적인 환경 영향에 대한 우려가 제기되며 항의 시위를 촉발했다.

이와 함께 세계 최대 데이터센터 밀집 지역 중 하나로 성장한 버지니아 북부에서는 긴장이 고조되고 있으며 일부 주민들은 해당 지역을 떠나는 방안까지 모색하고 있다.





AD

한편 모건스탠리 등은 향후 AI 수요 대응을 위해 전력 설비를 포함해 3조달러 이상의 데이터센터 투자가 필요할 것으로 내다봤다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>