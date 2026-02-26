본문 바로가기
라가르드 조기 사임 전망…후임은 네덜란드 노트 유력

오수연기자

입력2026.02.26 10:28

01분 22초
블룸버그, 경제학자 상대 설문조사 실시
응답자 52% "연내 사임"
57% "조기 사임 시 노트가 적합"

크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 임기 만료 전 사임한다는 전망이 힘을 받고 있다. 라가르드 총재 조기 사임 시 차기 ECB 총재로는 클라스 노트 전 네덜란드 중앙은행 총재가 유력하게 꼽힌다.


25일(현지시간) 블룸버그는 지난 20~24일 경제학자들을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 응답자의 절반 이상이 라가르드 총재가 연내 사임할 것으로 예상했다고 밝혔다.

라가르드 조기 사임 전망…후임은 네덜란드 노트 유력 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재. 로이터연합뉴스
사임 시기로 응답자의 7.4%는 올해 3분기, 44.4%는 올해 4분기를 지목했다. 7.4%는 내년 1분기, 11.1%는 내년 2분기 퇴임할 것으로 전망했다.


라가르드 총재는 내년 10월 8년 임기를 끝마친다. 임기를 완주할 것이라고 예상한 응답자는 29.6%에 불과했다.


응답자의 57%는 라가르드 총재가 임기 만료 전 사임할 경우 노트 전 총재가 다음 ECB 수장으로 가장 적합한 인물이라고 답했다. 라가르드 총재는 지난해 10월 노트 전 총재에 대해 "그를 6년 넘게 알고 지냈다. 지성과 체력, 소통 능력을 갖췄다"고 평가한 바 있다.


그러나 라가르드 총재가 임기를 끝마치는 상황에서는 응답자의 50%가 파블로 에르난데스 데코스 전 스페인 중앙은행 총재를 유력한 차기 총재 후보로 점찍었다.


최근 파이낸셜타임스(FT)는 라가르드 총재가 임기 만료 전 퇴임을 고려한다고 소식통을 인용해 보도했다. 프랑스는 내년 4월 대선을 앞두고 있는데, 극우 국민연합(RN)이 높은 지지율을 보이는 상황이다. 라가르드 총재가 선거 전 물러나 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 프리드리히 메르츠 독일 총리가 ECB 차기 총재를 낙점할 수 있게 하려는 의도라는 설명이다.


ECB와 라가르드 총재는 해당 보도 내용을 부인했지만, 정치적 상황과 맞물려 라가르드 총재의 퇴임 시기에 대한 의문이 지속적으로 제기되고 있다.


라가르드 총재가 임기 만료 전 사임할 경우 ECB의 독립성과 신뢰도 상실 문제가 제기될 것으로 보인다. 설문 응답자의 35%는 조기 퇴임 시 독립성 상실을 우려한다고 답했으며, 52%는 신뢰도 상실을 우려한다고 했다.


제프리스의 모두페 아데그벰보 이코노미스트는 "폭넓은 지지 없이 프랑스 단독으로는 명백히 비주류적인 중앙은행 총재를 밀어붙일 수 없을 것"이라면서도 "더 큰 위험은 이번 사태가 실질적인 성과는 거의 없이 ECB의 신뢰도를 훼손하는 역효과를 낳을 수 있다는 점이다"라고 말했다.


그러나 라가르드 총재가 임기를 끝마치기에는 실무적인 측면에서 우려가 있다. 홀거 슈미딩 베렌베르크 수석 이코노미스트는 프랑스 선거에서 RN이 승리할 경우, 라가르드 총재의 후임자를 찾는 절차가 지연될 수 있다고 밝혔다. ECB 수장이 장기간 공석일 경우 미국의 통상 정책 리스크와 우크라이나 전쟁 등 각종 위험이 산재한 상황에서 시장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다.


응답자의 3분의 2 이상은 프랑스 선거 이전에 차기 총재 후보가 조기 지명되고, 라가르드 총재가 자리를 유지하는 시나리오를 상상할 수 있다고 답했다. 그러나 이 경우 남은 임기 동안 라가르드 총재의 입지가 약화될 수 있다고 블룸버그는 짚었다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

