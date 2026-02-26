“마, 이게 진짜 부산 아이가!” 대선주조 96년 역작, 소주 이름이 ‘부산’인 이유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산 最古 향토기업 96년 노하우 집약… 지역명 내건 ‘부산’으로 승부수



15.7도 깔끔함, ‘겉은 투박하지만 속정 깊은 부산’… 부드럽고 깊은 맛

96년을 버틴 기업은 많지 않다. 대선주조는 그 시간의 무게를 '부산'이라는 두 글자에 담았다.

부산에서 가장 오래된 역사를 자랑하는 명문 향토기업 대선주조가 창립 96주년을 맞아 지역의 이름을 내건 신제품 '부산(釜山)'을 26일 전격 출시한다.

신제품 '부산'은 단순한 주류 제품을 넘어, 96년 세월 동안 부산의 골목과 일상을 지켜온 대선주조가 시민들과 함께 숨 쉬고 성장하기 위해 내놓은 역작이다. 부산 대표 주류 기업으로서의 정체성을 확고히 하고, 지역 사회에 활력을 불어넣겠다는 강한 의지가 담겼다.

'부산'은 최근의 저도주 트렌드를 반영해 15.7도로 출시된다. 특히 이번 제품은 대선주조만의 독보적인 숙성 공법을 적용해 소주 본연의 맛에 집중했다.

대선주조 관계자는 신제품에 대해 "겉은 무심한 듯 투박하지만, 속정 깊은 부산 사람들처럼, 첫맛은 부드럽고 깊은 풍미를 지니면서도 끝맛은 깔끔하게 떨어지는 최적의 밸런스를 구현했다"고 설명했다.

제품 패키지는 '부산'이라는 이름에 걸맞은 무게감과 품격을 시각화하는 데 주력했다. 라벨에는 한국적인 아름다움과 힘 있는 붓글씨체로 '釜山'을 새겨 넣어 부산이 가진 묵직한 존재감과 정통성을 클래식하면서도 고급스럽게 표현했다. 라벨 좌측에는 'made in busan' 문구를 넣어 부산 대표 향토기업 제품임을 강조했다.

무엇보다 이번 신제품은 '지역 상생'과 '환원'에 방점을 찍었다. 대선주조는 "고객 여러분의 관심과 사랑은 지역을 위한 지속적인 기부와 환원 활동으로 이어질 것"이라고 약속했다. 단순히 제품을 판매하는 것에 그치지 않고, '함께 팔고, 함께 나누고, 함께 살아나는' 선순환 구조를 만들겠다는 취지다.

'부산'은 26일부터 생산돼 부산 주요 상권, 편의점, 대형마트 등에 순차적으로 입점할 예정이다. 대선주조는 제품 출시와 함께 지역민과 소통할 수 있는 다채로운 마케팅 활동을 전개하며 소비자 접점을 넓혀갈 계획이다.





최홍성 대선주조 대표는 "신제품 '부산'은 우리의 터전에 대한 자부심과 대선주조의 96년 제조 노하우를 집약해 만든 제품"이라며 "지방소멸이 급속화되는 상황 속에서 '부산'이 지역 경제에 활력을 불어넣고 다 같이 살 수 있는 도시 부산을 만들기 바라는 염원을 담았다"고 말했다.





