에스티젠, 1100억 들여 1공장 증설…생산능력 1만4000ℓ로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2500ℓ 바이오리액터 2기 추가

DP 최대 170% 확대…아이솔레이터 도입

에스티젠바이오는 고역가 바이오의약품 수요 증가에 대응하기 위해 제1공장 증설을 결정했다고 26일 공시했다.

투자 금액은 약 1100억원으로 원료의약품(DS) 및 원료완제품(DP) 생산설비 증설 및 관련 인프라 구축에 투입될 예정이다. 투자 기간은 올 1분기부터 2028년 1분기까지 약 27개월이다. 증설 완료 시 연간 생산 규모는 기존 9000ℓ에서 1만4000ℓ로 확대된다.

에스티젠바이오 전경. 에스티젠바이오

AD

에스티젠바이오는 이번 증설에서 2500ℓ 바이오리액터 2기와 하베스트 1기를 설치한다. 생산 품질 제고를 위해 아이솔레이터라인 1기도 배치한다. 아이솔레이터는 충전 공정 중 작업자 개입을 원천적으로 차단해 무균성 리스크를 근본적으로 제거할 수 있다. 최근 높아진 글로벌 회사들의 기준을 충족하기 위해 위한 전략적 투자라는 설명이다.

이번 증설로 DS 최대 생산능력은 44%, DP 최대 생산능력은 170% 확대된다.





AD

에스티젠바이오 관계자는 "글로벌 규제기관 인증과 상업화 경험을 기반으로 고부가가치 품목에 선택과 집중 전략을 강화할 예정"이라며 "생산 역량 고도화를 통해 글로벌 고객사의 다양한 개발 단계부터 상업 단계까지 유연하게 대응해 안정성과 확장성을 동시에 확보할 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>