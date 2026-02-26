김재철 동원그룹 회장 603억 사재, 판교에 AI 요람 세운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카이스트 '김재철 AI대학원' 판교 연구동 착공

10MW급 도심형 데이터센터 구축

"푸른 바다에서 사업을 일으킨 대한민국이 앞으로는 데이터의 바다에서 새로운 가능성을 찾게 될 것입니다."

김재철 동원그룹 명예회장(사진)이 26일 판교에서 열린 카이스트(KAIST) 김재철 인공지능(AI)대학원 연구동 착공식에서 이같이 밝혔다. 그의 사재 출연으로 시작된 AI 인재 양성 프로젝트가 이날 첫 삽을 떴다. 그는 "AI대학원이 단순한 물리적 공간이 아니라 세계를 이끌 인재 양성의 산실이자 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

김재철 회장. 동원그룹 제공.

이번에 착공한 'KAIST 김재철 AI대학원' 판교 연구동은 총 542억원이 투입되는 대형 프로젝트다. 성남시 분당구 판교동 6000㎡ 부지에 연면적 1만8185㎡ 규모로 들어선다. 지하 1층·지상 8층으로 구성되며 2028년 2월 준공이 목표다.

이 사업의 출발점은 김 명예회장의 결단이었다. 그는 2020년부터 KAIST에 누적 603억원을 기부했다. 대학원 건립에 필요한 사업비 전액이 그의 사재에서 나왔다. 부지는 성남시가 무상 임대했다.

연구동에는 10㎿(메가와트)급 도심형 AI 데이터센터가 들어선다. 대규모 연산 자원을 바탕으로 피지컬 AI, 휴머노이드 등 차세대 기술을 연구할 로봇 실험실도 조성된다. 각 층에는 개방형 연구 공간을 마련해 기상 예측과 신약 개발 등 과학 AI, 헬스케어 AI, 제조 AI 등 다양한 융합 프로젝트를 수행할 계획이다.





KAIST 김재철AI대학원 판교 연구동 투시도. 동원그룹 제공.

판교테크노밸리와의 연계도 강조됐다. 신상진 성남시장은 "산·학·연 협력 생태계 속에서 연구와 산업이 유기적으로 연결되는 혁신 거점이 될 것"이라고 자신했다. 이광형 KAIST 총장은 "김 명예회장은 AI가 주목받기 전부터 인재 육성의 중요성을 강조해 왔다"며 "판교 연구동 착공을 계기로 정부의 R&D 예산 복원과 연구 생태계 정상화 흐름에 힘을 보탤 수 있을 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

