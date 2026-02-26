'6천피' 돌파에도 상승세 이어가는 코스피

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 6000선을 돌파한 뒤에도 상승세를 이어가고 있다.

코스피 지수가 장초반 사상 처음으로 6천선을 돌파한 25일 서울 여의도 한국거래소에 국내증시 지수가 표시돼 있다. 이날 20만원을 돌파한 삼성전자와 100만원을 돌파한 SK하이닉스 주가도 상승세를 나타내며 거래를 시작했다. 2026.2.25 강진형 기자

26일 오전 9시 5분 기준 코스피는 전 거래일 대비 79.92포인트(1.31%) 오른 6163.78에 거래되고 있다.

투자 주체별로는 개인이 5773억원을 순매수하고 있으며, 외국인과 기관 투자자는 각각 3904억원, 2032억원 순매도 중이다.

업종별로는 혼조세다. 전기 전자(+2.74%), IT 서비스(+2.42%), 제조(+1.84%), 기계 장비(+1.52%), 의료 정밀기기(+0.99%) 등 업종이 올랐다. 이와 달리 보험(-2.77%), 음식료 담대(-2.33%), 종이 목재(-1.83%), 증권(-1.56%), 운송 창고(-1.18%), 금융(-0.93%) 등이 약세를 보였다.

시가총액 상위권 종목별로는 오른 곳이 더 많다. '20만 전자'를 돌파한 삼성전자는 전일 대비 4.42%(9000원) 오른 21만2500원, '백만닉스'에 등극한 SK하이닉스는 전날보다 2.11%(2만1500원) 오른 103만9500원에 거래되고 있다. 한미반도체(+12.35%), LG전자(+8.55%), 현대모비스(+6.28%), 카카오(+6.10%) 등도 강세다. 다만 삼성생명(-5.28%), 고려아연(-3.55%), 우리금융지주(-3.08%), SK(-3.06%) 등은 약세다.

코스닥도 전일 대비 7.69포인트(0.66%) 오른 1172.94를 기록했다.

투자 주체별로 개인이 1052억원 순매수를, 외국인과 기관은 각각 482억원, 419억원을 순매도했다.

업종별로는 혼조세다. 기계 장비(2.04%), 금융(+1.98%), 전기 전자(0.74%), IT 서비스(+0.36%)는 전날보다 상승하고 있지만, 섬유 의류(-2.16%), 일반 서비스, (-1.18%), 음식료 담배(-1.17%), 출판매체 복제(-1.12%) 등은 하락세다.





시가총액 상위권 종목별로도 마찬가지다. 레인보우로보틱스(+6.60%), 원익IPS(+5.40%), 리노공업(+4.22%), 보로노이(+2.91%), 등은 오르고 있지만, 올릭스(-4.53%), 디앤디파마텍(-3.72%), 펩트론(-2.66%), 리가켐바이오(-2.39%) 등은 하락하고 있다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

