'6천피' 돌파에도 상승세 이어가는 코스피

코스피가 6000선을 돌파한 뒤에도 상승세를 이어가고 있다.
26일 오전 9시 5분 기준 코스피는 전 거래일 대비 79.92포인트(1.31%) 오른 6163.78에 거래되고 있다.
투자 주체별로는 개인이 5773억원을 순매수하고 있으며, 외국인과 기관 투자자는 각각 3904억원, 2032억원 순매도 중이다.
업종별로는 혼조세다. 전기 전자(+2.74%), IT 서비스(+2.42%), 제조(+1.84%), 기계 장비(+1.52%), 의료 정밀기기(+0.99%) 등 업종이 올랐다. 이와 달리 보험(-2.77%), 음식료 담대(-2.33%), 종이 목재(-1.83%), 증권(-1.56%), 운송 창고(-1.18%), 금융(-0.93%) 등이 약세를 보였다.
시가총액 상위권 종목별로는 오른 곳이 더 많다. '20만 전자'를 돌파한 삼성전자는 전일 대비 4.42%(9000원) 오른 21만2500원, '백만닉스'에 등극한 SK하이닉스는 전날보다 2.11%(2만1500원) 오른 103만9500원에 거래되고 있다. 한미반도체(+12.35%), LG전자(+8.55%), 현대모비스(+6.28%), 카카오(+6.10%) 등도 강세다. 다만 삼성생명(-5.28%), 고려아연(-3.55%), 우리금융지주(-3.08%), SK(-3.06%) 등은 약세다.
코스닥도 전일 대비 7.69포인트(0.66%) 오른 1172.94를 기록했다.
투자 주체별로 개인이 1052억원 순매수를, 외국인과 기관은 각각 482억원, 419억원을 순매도했다.
업종별로는 혼조세다. 기계 장비(2.04%), 금융(+1.98%), 전기 전자(0.74%), IT 서비스(+0.36%)는 전날보다 상승하고 있지만, 섬유 의류(-2.16%), 일반 서비스, (-1.18%), 음식료 담배(-1.17%), 출판매체 복제(-1.12%) 등은 하락세다.
시가총액 상위권 종목별로도 마찬가지다. 레인보우로보틱스(+6.60%), 원익IPS(+5.40%), 리노공업(+4.22%), 보로노이(+2.91%), 등은 오르고 있지만, 올릭스(-4.53%), 디앤디파마텍(-3.72%), 펩트론(-2.66%), 리가켐바이오(-2.39%) 등은 하락하고 있다.
박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
