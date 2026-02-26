대신증권, '바로보는 AI 미국정보' 서비스 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대신증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) 사이보스와 크레온의 투자정보 메뉴를 전면 개편하고, 인공지능(AI)을 접목한 신규 서비스 '바로보는 AI 미국정보' 메뉴를 선보였다고 26일 밝혔다.

이번 개편은 투자자들이 해외 기업 관련 정보를 보다 쉽고 직관적으로 확인할 수 있도록 AI 기술을 활용해 정보 접근성과 이해도를 높인 것이 특징이다.

기존에는 영어로 제공되던 기업 공시를 MTS 내에서 바로 AI 번역 및 핵심 요약 형태로 확인할 수 있어 투자자들의 정보 해석 부담이 크게 줄어들 전망이다.

기업 실적과 배당 정보 역시 AI를 활용해 시각화했다. 단순 수치 나열이 아니라 실적 추이와 배당 흐름을 차트로 정리해 제공함으로써 투자자가 기업의 흐름을 직관적으로 파악할 수 있도록 했다.





대신증권 관계자는 "AI 기반 번역·요약·시각화 기능을 통해 언어 장벽과 정보 해석 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 고객 편의를 최우선으로 고려한 디지털 투자환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

