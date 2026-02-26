김원이 "국민의힘 대미투자법 처리 의지 없어보여…의장 직권상정 검토해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민주당·산업부 당정협의, 신속 처리 공감대 형성

"한국, 미국의 본보기 되선 안 돼"

국민의힘 반발에 與일각, 직권상정론 거론

더불어민주당과 산업통상부는 26일 교착상태에 빠진 대미투자특별법 처리 문제를 두고 당정협의를 열었다. 당정은 신속한 처리가 필요하다는 데 뜻을 함께한 가운데, 민주당 내에서는 다음달 9일까지 처리가 안 되면 우원식 국회의장이 '직권상정이라도 검토해야 한다'는 주장도 나왔다.

민주당 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 의원들과 산업부는 이날 비공개로 당정협의를 열었다. 산자중기위 민주당 간사를 맡은 김원이 의원은 당정협의 후 기자들과 만난 자리에서 "제일 중요한 것은 대미투자법과 관련해 신속히 처리해야 한다는 공감대가 많았다"고 했다.

24일 국회 대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회 전체회의에서 열린 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안' 제정 공청회에서 진술인들이 의견을 밝히고 있다. 연합뉴스

AD

김 의원은 "도널드 트럼프 미국 대통령은 대법원판결 때문에 자존심이 상해 있어 자존심을 세울 수 있는 본보기가 필요한 상황인데, 한국이 그런 본보기가 되지 않아야 한다"며 "그 조건은 대미투자법을 빨리 국회에서 통과시켜 한국이 미국과의 약속을 지키고 있다는 의지를 신속히 보여줘야 한다"고 했다.





AD

다음 달 9일까지 대미투자특별법 처리를 위한 특별위원회 처리 시한을 잡은 것과 관련해 그는 "우리는 다음 달 9일까지 (시간을) 벌어놓은 것"이라고 밝혔다. 다만 최근 국민의힘이 민주당의 사법개혁법 등 입법 강행 처리에 반발해 특위에 법안 상정을 미루는 등 반발 움직임을 보이고 있다. 이에 대해 김 의원은 "국민의힘 하는 것을 보면 의지가 없어 보인다"며 "사으로는 의장께서 직권 상정이라도 해야 하는 것 아닌가 싶다"고 덧붙였다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

전영주 기자 ange@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>