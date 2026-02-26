[오늘의신상]고물가 속 가성비 승부…신세계푸드, 2500원 버거 내놨다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신세계푸드 노브랜드 버거

2500원 '어메이징 불고기' 출시

신세계푸드는 노브랜드 버거가 '어메이징 불고기'를 2500원에 출시했다고 26일 밝혔다. 1만원이면 4개를 구매할 수 있는 가격이다. 회사 측은 "가격 부담을 낮춘 한 끼 메뉴로 가성비 브랜드 정체성을 강화하겠다"고 설명했다.

통계청에 따르면 지난해 소비자물가 상승률은 2.1%였지만 식료품·외식 물가는 3.2% 올라 평균을 웃돌았다. 올해도 식재료비와 인건비 상승 여파로 외식업계의 가격 인상 압력은 이어지고 있다.

모델들이 신세계푸드 노브랜드 버거 신제품 '어메이징 불고기'를 소개하고 있다. 신세계푸드 제공.

'어메이징 불고기'는 직화로 구운 패티에 불고기 소스, 양상추와 양파를 더한 기본형 메뉴다. 불필요한 토핑을 줄이고 핵심 재료에 집중했다는 게 회사 측 설명이다. 가족 단위 고객과 학생층을 주요 타깃으로 삼았다.

회사는 원재료 공동 구매를 확대하고 메뉴 설계 단계에서 원가를 재정비했으며, 연구개발(R&D)을 통해 공정 효율을 높였다. 물류와 운영 프로세스도 손봤다. 마진을 낮추는 대신 회전율과 판매량을 끌어올리는 전략이다.

노브랜드 버거는 다음 달 1일부터 5일까지 '와페모 페스티벌'을 진행한다. 어메이징 불고기, 어메이징 더블, 오리지널, 오리지널 새우, 갈릭앤갈릭 등 세트 메뉴를 구매하면 단품 1개를 추가 증정한다. 메뉴에 따라 최대 42% 할인 효과가 있다.





신세계푸드 관계자는 "고객들의 외식 부담을 낮추기 위해 합리적인 가격에 즐길 수 있는 업계 최저가 메뉴 '어메이징 불고기'를 출시했다"며 "앞으로도 가성비와 차별화된 맛을 모두 갖춘 메뉴를 선보이며 국내 대표 버거 프랜차이즈로 육성해 갈 계획"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

