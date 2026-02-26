본문 바로가기
현대차 아이오닉 9, '2026 대한민국 올해의 차' 선정

이승진기자

입력2026.02.26 18:00

한국자동차기자협회 선정
올해의 수입차 르노 '세닉 E-Tech'
올해의 유틸리티 기아 'PV5'
올해의 디자인 푸조 '올 뉴 3008 스마트 하이브리드'
올해의 퍼포먼스 '메르세데스-AMG GT'

현대자동차의 아이오닉 9이 한국자동차기자협회(KAJA)가 선정한 2026 대한민국 올해의 차(K-COTY, Korea Car Of The Year)에 올랐다.


한국자동차기자협회는 지난 5일 경기 화성 한국교통안전공단 자동차안전연구원(KATRI)에서 열린 2026 대한민국 올해의 차(K-COTY) 최종 심사 결과, 현대자동차 아이오닉 9이 종합 만족도 82.30점(100점 만점)을 획득해 2026 올해의 차에 올랐다고 26일 밝혔다. 이어 현대차 아이오닉 6 N(76.21점), 기아 PV5(75.01점), 현대차 팰리세이드(74.97점), 기아 EV5(73.67점)가 뒤를 이었다.

현대차 아이오닉 9, '2026 대한민국 올해의 차' 선정 현대자동차 아이오닉 9.
현대차 아이오닉 9은 올해의 SUV와 올해의 EV에도 선정됐다. 전기차 전용 플랫폼 E-GMP 기반의 플래그십 전기 SUV인 아이오닉 9은 동급 최대 수준의 실내 공간과 110.3㎾h 대용량 배터리를 바탕으로 1회 충전 시 최대 532㎞를 주행하며, 모든 트림이 500㎞ 이상 주행거리를 확보했다.


2026 대한민국 올해의 차 최종 심사에서는 기아, 랜드로버, 르노, 메르세데스-벤츠, 볼보, BMW, 아우디, KG 모빌리티, 푸조, 현대자동차 등 10개 브랜드 18개 차종이 경합했다.


최종 심사에서는 자동차의 특성과 소비자의 구매 의도 관점에서 ▲외부 디자인 ▲인테리어 및 감성 품질 ▲계기 조작 편의성 ▲핸들링 및 주행 감성 ▲가속 성능 ▲NVH(소음/진동) 성능 ▲고속 안정성 및 제동 성능 ▲안전 및 편의 장비 ▲연비 및 유지 관리 ▲차량 가격 및 구매 의향 등 10개의 평가 지표가 활용됐다.


올해의 수입차에는 종합 만족도 70.07점(100점 만점)을 기록한 르노의 세닉 E-Tech 100% 일렉트릭이 선정됐다. 세닉 E-Tech는 전기차 전용 AmpR 미디움 플랫폼을 기반으로 160kW 전기모터와 87kWh 배터리를 탑재해 1회 충전 시 최대 460㎞를 주행하며, 130kW 급속 충전으로 34분 만에 20→80% 충전이 가능하다. 2024년 제네바 모터쇼에서 '2024 유럽 올해의 차'를 수상하며 글로벌 시장에서 경쟁력을 입증했다.

현대차 아이오닉 9, '2026 대한민국 올해의 차' 선정 기아 PV5.

올해의 유틸리티는 기아 PV5가 차지했다. 71.2kWh 배터리 기준 최대 377㎞(카고 롱레인지) 주행이 가능하며, 카고 모델은 최대 4420ℓ 적재 공간을 확보해 뛰어난 실용성을 갖췄다. 향후 캠퍼·특장 모델 등으로 확장 가능한 플랫폼 경쟁력을 바탕으로 새로운 PBV 전동화 시장의 기준을 제시했다는 평가를 받았다.


올해의 디자인에는 푸조 올 뉴 3008 스마트 하이브리드가 선정됐다. 올 뉴 3008 스마트 하이브리드는 8년 만에 국내 시장에 선보인 풀체인지 모델로 전동화 플랫폼 STLA 미디엄을 최초 적용했다. 48V 마일드 하이브리드 시스템을 통해 도심 주행 시 높은 전기모드 비율과 복합연비 14.6㎞/ℓ를 구현해 효율성까지 갖췄다. 감각적인 디자인과 합리적인 가격 경쟁력을 앞세워 브랜드의 새로운 도약을 이끌 모델로 평가받았다.


올해의 퍼포먼스에는 메르세데스-AMG GT가 수상의 영예를 안았다. 메르세데스-AMG GT 63 S E 퍼포먼스는 F1 기술에서 영감을 받은 P3 하이브리드 시스템을 탑재해 시스템 최고 출력 816마력, 최대 토크 1420Nm를 발휘하며 정지 상태에서 시속 100㎞까지 2.8초 만에 도달하는 압도적 성능을 구현했다.

현대차 아이오닉 9, '2026 대한민국 올해의 차' 선정 푸조 올 뉴 3008 스마트 하이브리드.

올해의 이노베이션은 기아 PV5 첨단 솔루션이 수상의 영예를 안았다. 기아는 포티투닷과 공동 개발한 차량 관제 솔루션 '플레오스 플릿'을 통해 별도 단말기 없이 실시간 차량 데이터 기반의 모니터링·원격제어 서비스를 구현, 운영 효율과 비용 절감을 지원한다. 모듈화 기반의 유연한 확장성과 최적화된 공간 설계로 PBV 시장의 새로운 혁신 모델을 제시했다는 평가를 받았다.


정치연 올해의 차 선정위원장은 "자동차안전연구원(KATRI) 내 ▲고속주회로 ▲조향성능로 ▲K-CITY(자율주행 실험도시) ▲특수내구로 등 주요 시험로를 활용해 실차 평가를 진행하는 등 철저한 심사와 검증의 과정을 거쳐 수상 차량을 선정했다"며 "치열한 경쟁을 뚫고 각 부문별 최고의 자리에 오른 브랜드에 진심으로 축하를 전한다"고 말했다.


한국자동차기자협회는 국내 주요 신문, 방송, 통신사, 온라인, 자동차 전문지 등 60개 매체 200여 명의 기자들이 활동하고 있다. 매년 '대한민국 올해의 차(K-COTY)'를 선정·발표하고 있다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
