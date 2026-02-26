라온건설, 서울 '중화3구역' 착공식 개최

아파트 176가구·오피스텔 74실
7호선 중화역세권…강남 20분대
라온건설은 지난 24일 서울 중랑구 중화동 중화3구역 착공식을 개최했다고 26일 밝혔다.
라온건설이 시공을 맡은 중화3구역은 중화재정비촉진지구 내 중화동 303 일대에서 이뤄지는 재개발 사업지다. 단지는 지하 3층~지상 26층 3개 동으로 지어진다. 전용면적 45~126㎡의 아파트 176가구와 20~59㎡ 오피스텔 74실 등으로 구성된다.
단지는 지하철 7호선 중화역과 맞닿아 있어 강남권까지 20여분이면 닿는다. 상봉역에서는 경의중앙선·경춘선 환승이 가능하며 수도권 광역급행철도(GTX) B 노선이 신설되면 교통 여건은 더 좋아질 전망이다. 중흥초, 목동초, 장안중, 중랑중, 중화고 등 각급 학교를 걸어서 통학할 수 있다.
손효영 라온건설 대표는 "그동안 쌓아온 시공 노하우를 바탕으로 완성도 높은 주거단지를 조성하겠다"고 했다.
