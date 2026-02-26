李대통령 부부, 국중박 방문…'우리들의 이순신' 관람

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령 부부가 26일 서울 용산 국립중앙박물관에서 특별전 '우리들의 이순신'을 관람했다. 특별전 '우리들의 이순신'은 광복 80주년과 충무공 이순신 탄생 480주년을 기념해 기획됐다.

연합뉴스

AD

지난해 11월 28일 개막한 이번 전시는 국립중앙박물관의 첫 이순신 특별전으로 박물관은 이순신이 남긴 기록을 중심으로 전쟁 영웅을 넘어 이순신 본연의 모습을 입체적으로 조명했다. 친필본인 '난중일기'·'임진장초'·'서간첩' 등 국보 15점과 천자총통·지자총통 등 보물 43점 등을 포함해 258건 369점이 전시돼 있다.

특히 한산도 대첩부터 명량대첩, 그리고 노량해전까지 일련의 해전에서 보여준 영웅으로서의 면모뿐만 아니라 인간적 면모를 살필 수 있는 난중일기 친필본 7권이 전시돼 있다. 침략국 일본의 시선에서 본 전쟁 모습도 살필수 있는데, 국내에서는 처음으로 다치바나 무네시게 가문의 투구·창, 나베시마 나오시게 가문이 소장해온 '울산 왜성 전투도' 병풍 등 일본 다이묘(大名)가 보관해온 유물도 공개된다.





AD

연합뉴스

이 대통령 부부가 함께한 전시에는 유홍준 국립중앙박물관장과 유새롬 학예연구사, 김미경 국립박물관문화재단 상품사업본부장 등이 동행했다. 이순신의 승리·시련·성찰·사후의 기억까지 4부로 구성된 전시는 유새롬 학예연구사가 안내를 맡았다. 이 대통령은 전시 관람 뒤 김미경 본부장의 안내로 박물관 상품관(뮤지엄숍)도 방문했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>