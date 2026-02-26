KB금융그룹, 농식품부와 '5극 3특' 지원 사격…총 25억원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB금융, 3년간 총 25억원 지원

지방 에너지 자립마을 조성 지원

지역 중소기업 근로자·대학생 식사 지원

KB금융은 3년간 총 25억원을 지원해 이재명 정부의 '5극 3특' 국토균형발전 전략에 발맞춘 사회공헌 사업을 추진한다. '5극 3특'은 전국을 5대 권역과 3대 특별권역으로 나눠 각 지역의 특성에 맞게 육성하는 국토균형발전 전략을 말한다.

KB금융그룹은 26일 농림축산식품부와 지방·중소기업·청년 통합지원을 추진하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

AD

KB금융그룹은 26일 농림축산식품부와 지방·중소기업·청년 통합지원을 추진하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.



이번 협약에 따라 양 기관은 ▲청년 지원 ▲지역균형발전 지원 ▲중소기업 지원 등 3개 사업을 패키지 형태로 병행 추진하고, 3년간 총 25억원을 지원할 계획이다. 농식품부와 지자체가 대학과 공동으로 추진 중인 '천원의 아침밥' 사업에는 KB금융이 3년간 총 3억원을 지원한다.

또 KB금융은 농촌 유휴공간에 태양광을 설치하는 사업에 3년간 총 16억원을 지원한다. 발전 수익은 지역 공동기금으로 조성해 활용될 예정이다. 해당 사업은 중부권 2개소, 서남권 3개소, 대경권 2개소, 동남권 3개소, 강원·제주권 2개소 등 5극 지역 총 12개소에 설치된다.

이와 함께 지방 중소기업 근로자의 외식비 부담을 줄이고 지역 음식점 매출 회복을 지원하는 '직장인 든든한 점심밥' 사업도 추진한다. KB금융은 이 사업에 3년간 총 6억원을 지원할 방침이다. 이를 통해 연간 약 40만명, 3년간 총 120만명의 중소기업 근로자가 혜택을 받을 것으로 예상된다.

주요 계열사인 KB국민은행도 2011년부터 지역화폐를 활용해 전통시장에서 구입한 식료품을 지역사회 복지시설과 이웃에 전달하는 '전통시장 사랑나눔' 행사를 진행해오고 있다. 또한 올해에는 중소기업과 소상공인의 원활한 자금 조달을 위해 총 1조1000억원 이상의 대출을 지원할 계획이다.





AD

KB금융 관계자는 "청년·지역·중소기업을 아우르는 통합 상생 모델을 구축해 현장에서 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"며 "민관 협력을 통해 사업의 실행력을 높이고, 그 성과가 지역사회로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>